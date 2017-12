Capitalizări externe pentru două bănci străine din România

Băncile-mamă au capitalizat subsidiarele din România cu peste 70 milioane euro în februarie. Mai exact, grupul financiar portughez Millennium bcp şi cel elen National Bank of Greece au injectat, în a doua lună a anului curent, în subsidiarele lor din România, 77,42 milioane euro, nivelul aporturilor fiind triplu faţă de perioada similară din 2008, arată datele publicate de Registrul Comerţului. Banca Românească, deţinută în proporţie de 89,07% de National Bank of Greece, şi-a majorat capitalul cu 43,5 milioane euro, iar Millennium Bank România a primit un aport de capital de 33,9 milioane euro. Reamintim că, în februarie 2008, se înregistrase o singură majorare de capital pe piaţa bancară din România, la Millennium Bank, care a primit 23,89 milioane euro. Tot în a doua lună din acest an au mai fost înregistrate majorări de capital la Romstal Leasing IFN, care a primit 16,15 milioane euro, şi Allianz Direct agent de asigurare, cu 788.900 euro. În ianuarie, străinii au injectat în subsidiarele de pe piaţa financiară românească 33,66 milioane euro, în scădere cu circa 50% faţă de prima lună a anului trecut, potrivit datelor publicate de Registrul Comerţului.