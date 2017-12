Căpitanul Bardu aduce trei puncte Mangaliei

Plecată din postura de “victimă sigură“ la Tulcea, în faţa unei formaţii aflată în lupta pentru promovare, Callatis Mangalia a reuşit să provoace poate cea mai mare surpriză a etapei, impunându-se cu 2-0 (0-0). Delta Tulcea a început în atac partida, lucru firesc pentru o echipă nevoită să obţină cele trei puncte, şi se părea că este doar o chestiune de timp până va reuşi să înscrie. Nu a făcut-o însă până la pauză, iar Callatis a putut reveni de la cabine cu mai mult curaj. Căpitanul Cristi Bardu a înscris în min. 54 şi 59, profitând de fiecare dată de o apărare visătoare a gazdelor, goluri care aveau să se dovedească singurele ale meciului.

„Delta ne-a supus unei presiuni mari în prima parte, noi am încercat să replicăm, dar după prima jumătate de oră parcă ne sufocasem. Am trecut însă cu bine peste aceste momente, iar după pauză am ieşit mai decişi de la cabine. Am înscris, am câştigat meciul, iar acest lucru contează cel mai mult. O victorie foarte importantă, care ne scoate din zona periculoasă, dar aceste puncte nu înseamnă nimic dacă nu vom câştiga etapa următoare, cu Gloria Buzău“, a declarat Bardu. În urma acestui rezultat, antrenorul gazdelor, Cristi Dulca, a demisionat. Pentru Callatis au evoluat: Cr. Mitrea - Samson, Răvoiu, R. Damian, I. Miron - I. Florea, Erdinci Cogali - Cojenel (65 Bolat), Bardu, Sin (73 R. Lupu) - Doicaru (69 Hertu).

CONDUCEREA MANGALIEI, MULŢUMITĂ DE REZULTAT. Unul dintre cei mai fericiţi oameni după succesul de la Tulcea a fost primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, acesta ţinând să le mulţumească jucătorilor pentru prestaţia foarte bună. „Mulţumesc jucătorilor, antrenorilor şi conducerii clubului, care şi-au arătat încă o dată disponibilitatea de a face un meci bun. Ei au depus tot efortul necesar în jocul cu echipa Delta Tulcea, o echipă puternic susţinută financiar, atât de Primăria Tulcea, cât şi de Consiliul Judeţean Tulcea, cu un buget dublu faţă de cel al echipei noastre. Blocajul înregistrat în activitatea Consiliului Local, din cauza unor consilieri care nu au venit la şedinţe să voteze bugetul, a afectat şi angajaţii echipei de fotbal, care nu şi-au mai primit salariile de două luni şi nu au bani să-şi desfăşoare activitatea în acest retur de campionat. Cu toate acestea, ei au demonstrat că luptă în continuare pentru prestigiul echipei lor, pentru a păstra locul câştigat în liga a doua, care a necesitat mult efort din partea administraţiei locale şi a echipei”, a declarat Tusac. La rândul său, preşedintele clubului Callatis, Neculai Tănasă, consideră că echipa a câştigat datorită unei atitudini exemplare. „A fost un meci bun făcut de echipa noastră, în condiţiile în care am întâlnit o echipă cu pretenţii ferme la promovare, dar în fotbal fiecare are şansa lui şi noi am profitat de ea. Felicit băieţii pentru jocul prestat, pentru atitudinea care au avut-o înainte de meci şi au înţeles problemele existente şi în timpul meciului şi sper din tot sufletul să o ţinem tot aşa şi să rămânem cu picioarele pe pământ, pentru că ne aşteaptă un retur de campionat foarte greu. Am mare încredere în lotul pe care l-am format şi în staff-ul tehnic. Aştept cât mai mulţi suporteri să vină la meci sâmbătă, 24 martie, la ora 11.00, când vom întâlni, pe teren propriu, pe Gloria Buzău“.