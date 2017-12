Căprioară salvată de… câini

Microdelta din Constanţa s-a mai îmbogăţit ieri cu un “chiriaş”... un pui de căprioară. Un taximetrist din Constanţa a observat, în timpul unei curse, că pe marginea şoselei sunt mai mulţi căţei adunaţi în jurul a… ceva. Curios să vadă ce se întâmplă, acesta a oprit autoturismul, a coborât şi a observat că „obiectul” atenţiei câinilor era un pui de căprioară. Pentru că iubeşte animalele şi de frică ca puiul să nu fie mâncat de câini, bărbatul a luat căprioara din drum şi a dus-o acasă. Fiind o oră destul de târzie, constănţeanul nu a ştiut unde să apeleze, motiv pentru care a ţinut peste noapte căprioara în casă. „Mă întorceam de la o cursă, iar aproape de localitatea Săcele am oprit şi am luat animalul. Astăzi am sunat la poliţie şi am adus puiul la Delfinariu (Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii/CMSN – n.r.)“, a declarat Cătălin Duca, de 43 de ani. Bărbatul a mai povestit că a încercat să îi dea de mâncare, însă căprioara nu a mâncat nimic. În disperare de cauză, a sunat la 112 şi a fost îndrumat către un reprezentant al Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor, care l-a sfătuit să ducă căprioara la Microdeltă, unde îi va fi mult mai bine. Ajuns la Delfinariu, taximetristul a fost luat de asalt de sutele de copii aflaţi în vizită la CMSN, de ziua lor. Copiii s-au îmbulzit să mângâie micuţul animal, unii dintre ei nevăzând niciodată o căprioară „atât de aproape”. Puiul de căprioară a fost dus la medicul veterinar din cadrul CMSN Constanţa, pentru îngrijiri medicale, deoarece se pare că acesta era bolnav. După ce îşi va reveni, va rămâne în „custodia“ celor de la Microdeltă, alături de alte exemplare, din aceeaşi specie, deja acomodate.