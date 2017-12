Cine ar vrea să vină? Cum, în ce condiţii şi, mai ales, de cînd? De aici ar trebui începută orice discuţie despre revenirea în ţară a românilor goniţi din sărăcie în Spania şi Italia, mai ales că mult trîmbiţata criză economică ar putea să ne scape de orice problemă demografică. Şi totuşi, chiar dacă în această toamnă preşedintele Băsescu le-a rămas \"profund îndatorat\" românilor din Italia pentru banii pe care îi trimit acasă, însă a explicat clar că ţara nu are nevoie de ei decît peste…vreo patru ani, aceştia ar putea reveni în ţară mult mai repede decît se aştepta cineva. O sabie cu două tăişuri am putea spune, întrucît reîntoarcerea românilor din străinătate din 2009 înseamnă, practic, renunţarea la multe miliarde de euro la bugetul de stat, dar şi pentru că cei 500.000 de \"căpşunari\" repatriaţi, aşa cum preconizează sindicatele, ar necesita alte politici pe piaţa muncii. Chiar şi sondajele de opinie realizate printre românii din Italai şi Spania sînt în favoarea emigranţilor, cu atît mai mult cu cît 30% şi-au manifestat intenţia de a reveni pentru a-şi deschide o afacere sau pentru a se angaja în România. \"Doar trei-patru la sută doresc să se întoarcă şi să nu mai lucreze, iar între şase şi opt la sută dintre migranţi nu ştiu încă ce vor face în următorii cinci ani\", se arată într-un studiu privind migraţia realizat de CURS. Totodată, autorii studiului arată că, din însumarea diferitelor opţiuni, a rezultat că 58% dintre migranţii pentru muncă din Spania şi 62% dintre cei din Italia intenţionau să rămînă pentru următorii cinci ani să lucreze în străinătate, în aceleaşi condiţii sau chiar mai bune. Principalul motiv pentru care românii ar rămîne în străinătate este familia pentru 28% dintre migranţii din Spania, respectiv 32% din Italia, un al doilea motiv fiind banii, invocat de 25% dintre românii din Spania şi de 29% dintre cei din Italia. Cît priveşte numărul de migranţi români pentru muncă din Spania şi Italia înregistrat în 2008, estimările pe bază de date oficiale, furnizate la solicitarea CURS, de către Institutul Naţional de Statistică al Spaniei, indică faptul că, la 1 ianuarie, erau înregistraţi 728.967 de români. Pentru Italia, conform ultimului Raport Caritas \"Romania. Immigratione e lavoro in Italia\", la începutul anului 2008 existau 1.016.000 migranţi români, din care 749.000 lucrători şi 239.000 membri de familie. Migranţii români pentru muncă în Spania şi Italia reprezintă, conform Eurostat, aproximativ 1% din forţa de muncă din Spania, respectiv 2% în Italia, ocupînd la concurenţă cu marocanii, primele două locuri din totalul imigranţilor din aceste ţări.