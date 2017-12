Căpşunile - surse naturale de antioxidanţi

Căpşunile sunt surse de antioxidanţi, de aceea menţin organismul tânăr mai mult timp şi îl feresc de boli degenerative. În plus, sunt sărace în zahăr şi în calorii, ajutând la menţinerea glicemiei în limite normale. Căpşunile sunt formate din 90% apă şi din 5% zahăr. Această cantitate mică de zahăr se eliberează lent în sânge şi nu duce la o creştere semnificativă a glicemiei, căpşunile încadrându-se în categoria alimentelor cu indice glicemic scăzut. Din acest motiv, fructele sunt recomandate şi persoanelor care suferă de diabet zaharat. Mai mult, potrivit studiilor, o singură ceaşcă de căpşuni proaspete reglează nivelul glucozei din sânge, astfel că zahărul consumat la o masă la care se mănâncă şi căpşuni va duce la o creştere mai mică a glicemiei decât în absenţa acestor fructe. 100 de grame de căpşuni proaspete aduc organismului doar 32 de calorii şi circa 98% din doza zilnică recomandată de vitamina C. Prin comparaţie, 100 de grame de portocale aduc 75% din necesarul zilnic de vitamina C. Această vitamină, dar şi polifenolii din compoziţia căpşunilor au un puternic efect antiinflamator şi antioxidant. Căpşunile proaspete îşi păstrează la maximum nivelul nutrienţilor timp de 48 de ore de la recoltare. Din păcate, ele se deteriorează repede chiar şi în frigider. Din acest motiv, este recomandat să le menţinem la o temperatură cât mai scăzută, de circa 2 grade, pe raftul cel mai apropiat de congelator, într-un recipient închis.