Captură de țigări de peste un milion de euro în Portul Constanța

10:39:19 / 31 Iulie 2014

Cititi si luati o hotarare decisiva pt voi si mai ales pt copiii vostri !!!!

Oameni buni. Acum ceva timp, la PROtv s-a dat o emisiune de o ora in care ni se spunea ca tigarile de contrabanda, si mai ales cele din Uccrainna (vezi Cernobalul) sunt radioactive, lucru certificat dupa analize si de Franta (asa ziceau ei) ?!. Din aceasta cauza se pare ca nu suntem primiti in Schengen, pt ca cei de acolo nu vor sa-si aduca moartea la ei in spatiu ?! De aici si interesul imens al celor din vest de a ne securiza granitele si a nu mai patrunde in Uniune astfel de nenorociri ?!. Singuri, pt 1 sau 2 lei in minus, s-ar putea sa va semnati condamnarea la o moarte lenta, grea si f costisitoare. Dar o sa muriti linistiti ca macar ati contribuit la cresterea si umflarea conturilor unor rrommi care au ajuns sa faca legea la noi ?!. Ei sunt destepti : au speculat prostia voastra si lipsa de informare si de educatie pe care o aveti.