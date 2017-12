Captură-record de cocaină în Panama!

Poliția din Panama este pe cale să înregistreze un record mondial la captura de droguri. În weekend au fost confiscate două tone de cocaină. Narcoticele au fost descoperite în apropierea frontierei dintre Panama și Columbia. Ultima operațiune a ridicat la 79 de tone cantitatea totală confiscată anul acesta. Succesul a fost obținut prin cooperarea mai bună între diverse agenții anti-drog și cu ajutorul unor structuri de securitate externe. „Unitatea noastră era în misiune. Militarii au identificat o şalupă care se îndrepta spre plajaVenao. Cei aflaţi la bord au fugit. Am reuşit să capturăm şalupa. La bord am găsit zeci de pachete cu droguri”, a declarat comisarul Cristian Hayer. Președintele statului Panama a declarat recent că acordul de pace dintre guvernul columbian și rebelii marxiști are consecințe negative pentru țara sa: traficul de droguri a crescut, iar violența s-a intensificat.