Captură-record de telefoane la închisoare

Până la posibila introducere a sistemelor de bruiaj, care le va face inutile, telefoanele mobile continuă să ajungă în celulele penitenciarelor din România cu o frecvenţă îngrijorătoare. Ascunse în borcane cu gem, în pâini, conserve, sticle cu suc, bucăţi de brânză sau pur şi simplu aruncate peste gard, obiectele interzise ajung într-un fel sau altul la deţinuţi. O demonstrează şi cea mai recentă razie efectuată la Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă, în urma căreia au fost descoperite în celule 35 de telefoane mobile, o cartelă SIM şi două încărcătoare. Acţiunea, la care au luat parte toate cadrele instituţiei, dar şi 150 de jandarmi, a avut loc, sâmbătă, în Penitenciarul Poarta Albă, dar şi în Secţia Exterioară Valu lui Traian. „Este o captură-record pentru acest an: 35 de telefoane într-o singură zi. Verificări se fac de două sau de trei ori pe săptămână, dar acţiuni atât de ample se derulează la intervale mai mari. Cu ocazia acestei acţiuni, au fost efectuate exerciţii privind situaţii tactice operative cu potenţial destabilizator, precum şi percheziţii generale asupra persoanelor private de libertate, a camerelor de deţinere, a secţiilor şi a altor locuri unde acestea au acces. Astfel de acţiuni vor continua”, a declarat purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Poarta Albă, scms. Gabriel Botezan. Telefoanele au fost găsite sub saltele şi sub paturi, în spatele televizoarelor sau lipite de scaune. Percheziţiile au fost efectuate în toate celulele celor două unităţi de deţinere.

SINDICALIŞTII CER BANI Concluzia este că, în pofida controalelor efectuate, obiectele interzise ajung în penitenciare. Ele ar deveni simple accesorii dacă proiectul referitor la achiziţionarea sistemelor de bruiaj ar fi aplicat. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a solicitat de curând Guvernului să aloce fonduri pentru a asigura logistica şi finanţarea necesare opririi fenomenului introducerii în penitenciare a obiectelor interzise. Sindicaliştii arătau că lipsa instalaţiilor de bruiaj şi a aparatelor de control creşte exponenţial riscul pentru siguranţa penitenciarelor şi „goleşte de sens finalitatea actului de justiţie reprezentat de aplicarea pedepsei privative de libertate“.

BILANŢ ÎNGRIJORĂTOR Un bilanţ prezentat de un post de televiziune arată că în unele penitenciare din ţară, de la începutul anului 2012 şi până pe data de 14 octombrie 2013, au fost descoperite peste 2.000 de telefoane mobile. În topul puşcăriilor unde s-au găsit cele mai multe telefoane asupra deţinuţilor sunt penitenciarele Galaţi, Giurgiu, Jilava, Slobozia, Poarta Alba şi Rahova. Pe primul loc se află penitenciarul din Galaţi, unde au fost găsite 2.284 de telefoane, urmat de Giurgiu, cu 2.193 de telefoane, iar pe locul al treilea s-a clasat penitenciarul Jilava, cu 1.743 de telefoane mobile, loc de detenţie în plin scandal după ce Gigi Becali a fost filmat cu ajutorul unui asemenea aparat. Penitenciarul Poarta Albă apare în acest clasament pe locul 5, cu 1.304 telefoane mobile descoperite. Autorii clasamentului au subliniat că cifrele reprezintă doar telefoanele găsite după gratii în ultimul an şi jumătate.