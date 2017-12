Caracatița de la Cotroceni

12:10:18 / 05 Martie 2015

La PIOVRA

Cand a renuntat la vapor TB stia ce face.Asa cum cunostea foarte bine toate cotloanele unde se ascundea marfa de contrabanda pe o nava tot atat de bine si-a pus la punct planurile de a accede in politica tesand o plasa de paianjen care avea sa-i aduca primele rezultate.In plasa de paianjen s-au prins o multime de politicieni,functionari de stat din ad-tia centrala si locala care nu au mai avut nicio sansa de a scapa.De la distrugerea flotei pana la viitoarele tunuri imobiliare nu a fost cale lunga.Sub protectia cuvintelor magice ale copilariei sau mai nou TB si-a dirijat din umbra victimele convergand spre un singur tel:acapararea puterii depline in mainile sale,atragerea de fonduri ilegale pentru sustinerea campaniilor electorale pentru el si fiica lui.V-ati intrebat vreodata cum a fost posibil ca o cvasinecunoscuta(doar ca era fiica lui TB) sa obtina un post de europarlamentar?Cum au fost determinati sefii sectiilor de votare si membrii acestora sa accepte transferul a 16 voturi catre EBA? Cine trebuie sa raspunda romanilor pentru aceste manevre de culise?Chiar daca nu recunoaste adevaratul beneficiar al tentaculelor intinse peste Romania este acest individ,TB.Problema noastra este ca nu s-a nascut inca un procuror antimafie care sa taie tentaculele caracatitei,luandu-le averile ca de libertate ce sa mai vorbim ,au siut ei cum sa dreaga busuiocul...Codul Penal.Mai acum ceva timp circula pe net un articol "cine se ascunde sub fusta d-nei Udrea?".Acum ne intrebam si noi cine se ascunde dupa catusele Elenei Udrea?Sunt aceiasi oameni?Hai ca-i de rasul curcilor ditamai cocosii ascunsi dupa o gaina!Poporul roman sper sa dea dovada de intelepciune si sa-i trimita la groapa de gunoi a istoriei.