Caraivan, reales lider al sindicatui poliţiştilor constănţeni

Ieri, în prezenţa secretarului general al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi al Federaţiei Sindicatelor, Toader Paraschiv, la nivelul Biroului Teritorial Constanţa din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie au avut loc alegeri pentru noua structură de conducere sindicală pe următorii patru ani. În faţa a 170 de poliţişti membri de sindicat, sinsp. Gheorghe Caraivan, liderul sindical al poliţiştilor constănţeni, a prezentat raportul de activitate al Biroului pe ultimii patru ani, iar din sală s-au exprimat diverse opinii, pro şi contra. Pe parcursul şedinţei au luat cuvântul mai mulţi poliţişti care au încercat să amâne alegerile, pe motivul că acestea s-ar fi făcut în secret şi nu s-a ştiut data pînă la care trebuia depuse candidaturile. „Am avut mai multe să-i reproşez liderului de sindicat, dar nu am fost lăsat, pentru că a venit „armata de la Bucureşti” şi a preluat frâiele alegerilor. Am discutat cu alţi colegi din teritoriu, la cele mai îndepărtate posturi de poliţie şi niciunul nu avea habar de aceste alegeri. De la Medgidia au venit zece reprezentanţi, care nu ştiau pentru ce vin, credeau că e o întâlnire cu Paraschiv. Eu am aflat întâmplător, pe 18 ianuarie, iar ultima zi de depunere a dosarelor era 13 ianuarie. Vom face o listă, eu împreună cu alţi colegi şi vom contesta alegerile“, a declarat scms. Laurenţiu Carp, şeful Poliţiei din Mihail Kogălniceanu. Pentru funcţia de lider sindical s-a înscris sinsp. Gheorghe Caraivan, şeful Poliţiei din Cumpăna, pentru cea de vicepreşedinte sinsp.Vasile Zelca, şeful Poliţiei Agigea şi ag. Daniel Turcu, pentru secretar, ag. şef Sandu Ianţoc, iar pentru trezorier, sinsp. Sorin Boldeanu. Sinsp. Gheorghe Caraivan a fost ales pentru un nou mandat de lider de sindicat cu 138 de voturi, iar vicepreşedinte, sinsp. Vasile Zelca, cu 134 de voturi. „A fost foarte greu în anii care au trecut, pentru că lumea nu înţelegea noţiunea de sindicat.. În următorii patru ani aş vrea să schimb mentalitatea unor oameni. Eu le-am ţinut întotdeauna partea colegilor, lucru pe care îl voi face şi pe parcursul următorilor ani şi voi încerca să fac lucrurile să meargă cât mai bine“, a declarat sinsp Caraivan.