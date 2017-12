Caramitru, un Hamlet... român, la Londra

Actorii Michael Pennington şi Ion Caramitru, doi dintre cei mai buni interpreţi ai rolului Hamlet din toate timpurile, potrivit cotidianului britanic „The Guardian”, au recitat, ieri, versuri de William Shakespeare, pe una dintre cele mai cunoscute scene londoneze, Kings Place. Alături de cei doi artişti au fost invitaţi, pentru a dezbate despre geniul scriitorului britanic, personalităţi precum Paul Edmondson de la The Shakespeare Birthplace Trust, Ann Thomas de la The Shakespeare Centre şi Michael Dobson de la The Shakespeare Institute.

Evenimentul a fost organizat de Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Poet in the City şi The Shakespeare Birthplace Trust.

Ion Caramitru, unul dintre cei mai apreciaţi actori români, a triumfat pe plan internaţional cu rolul Hamlet din piesa shakespeariană omonimă. Pentru acesta, Caramitru a fost desemnat, în anii ’90, drept unul dintre cei mai buni interpreţi ai lui Hamlet din toate timpurile de către prestigioasa publicaţie „The Guardian”. În prezent, Caramitru este directorul Teatrului Naţional.

Actor şi regizor, Michael Pennington este cunoscut pentru intepretările sale legendare din Shakespeare. A figurat de cinci ori în distribuţia lui Hamlet, deţinând de două ori rolul titular.