„Cărăuş“ român de droguri, arestat în Cambodgia

Un român a fost arestat de Poliţia cambodgiană pe Aeroportul Internaţional din Siem Reap (nord-vest), miercuri, având asupra sa 3,5 kilograme de cocaină şi fiind suspectat că plănuia să transporte drogurile spre Thailanda, relatează publicaţia „Cambodia Daily” în ediţia online de vineri. Şerban Rareş Cadri, în vârstă de 38 de ani, a fost arestat imediat după ce a coborât de la bordul unei curse venind din Brazilia, care a făcut escală în Singapore înainte să aterizeze la Siem Reap, a declarat Um Amara, adjunctul şefului Poliţiei din oraş. Oficialul a precizat că autorităţile cambodgiene au fost informate în legătură cu sosirea lui Cadri de către Brazilia şi Singapore şi că drogurile au fost găsite înfăşurate în plastic şi fir de cupru, ascunse într-un convertor de energie, în bagaj. Cetăţeanul român urma să fie trimis vineri într-un tribunal provincial pentru a fi pus sub acuzaţie. „După ce l-am percheziţionat pe suspect, am găsit 3,5 kilograme de cocaină într-un convertor înfăşurat în fire de cupru, într-o pungă de plastic“, a declarat Ang Sokhinou, directorul serviciilor vamale de pe aeroport. El a adăugat că suspectul intenţiona să ia un taxi până la Poipet, la frontiera cu Thailanda. Potrivit publicaţiei, acesta este al treilea caz ce implică traficul de cocaină înregistrat în ultimul an pe aeroportul din Siem Reap, capitala provinciei cu acelaşi nume. Autoritatea Naţională cambodgiană pentru Combaterea Drogurilor (NACD) apreciază, într-un raport, că, deşi utilizarea internă a cocainei este rară, ţara a „devenit un centru major de tranzit în traficul de cocaină“ al unor grupări criminale.