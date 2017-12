„Cărăuşi” de cocaină şi liderul lor, condamnaţi

Dosarul în care 13 tineri tulceni au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT Constanţa pentru trafic de droguri de mare risc a ajuns la final, iar Tribunalul Tulcea, instanţa care i-a judecat, a dat verdictul. Capul reţelei, Cristian Răzvan Costea, de 24 ani, a fost condamnat la opt ani de închisoare, judecătorii confiscându-i şi cei 13.000 de euro câştigaţi din traficul cu cocaină. Paul Iadvijen şi Emilian Mitel, zis Mox, au primit fiecare şase ani de detenţie, iar primul a fost lăsat fără 11.750 de euro şi al doilea fără 6.400 de euro, bani consideraţi de anchetatori că au fost obţinuţi din traficul de narcotice. Lucian Florin Ştefănescu, un alt suspect, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, fiind pus de îndată în libertate. Judecătorii au dispus însă confiscarea sumei de 4.250 de euro pe care Ştefănescu o strânsese din traficul de droguri. Andreea Dumitru, tânăra despre care anchetatorii au susţinut că ar fi sprijinit reţeaua de traficanţi, fiind prinsă în timp ce vindea cocaină, a primit o pedeapsă de trei ani şi jumătate de închisoare cu suspendare. Alt tânăr judecat pentru implicare în transportul de cocaină, Lucian Muntianu, a fost condamnat trei ani şi patru luni cu executare şi i-a fost confiscată suma de 3.500 de euro. Tot după gratii va sta şi Constantin Liviu Balaban, care a primit o pedeapsă de patru ani de detenţie. Cinci membri ai reţelei de traficanţi, Alexandru Bârligea, Ionuţ Ivanov, Răzvan Paul Năstase, Gabriel Oancea şi Ion Badea au primit pedepse de câte trei ani de închisoare cu suspendarea sub supraveghere, iar George Cosmin Dobroş a luat trei ani şi jumătate, tot cu suspendare sub supraveghere. În plus, instanţa tulceană a dispus confiscarea sumelor de 4.600 de euro de la Balaban, 2.300 de euro de la Bârligea, 3.000 de euro de la Ivanov, 300 de euro de la Oancea, 1.000 de euro de la Badea şi 3.800 de euro de la Dobroş. În finalul sentinţei, judecătorii au decis ca cei 13 suspecţi să plătească împreună 14.950 de lei, cu titlul de cheltuieli judiciare.

• COCAINĂ TRANSPORTATĂ ÎN STOMAC • Potrivit procurorilor, reţeaua a fost anihilată în noiembrie 2008, odată cu capturarea a doi „cărăuşi” pe Aeroportul „Orly” din Paris. Emilian Mitel şi Lucian Florin Ştefănescu fuseseră plătiţi de liderul lor, Cristian Răzvan Costea, să transporte în stomac un kg de cocaină, din Republica Dominicană în Olanda, tranzitând Franţa. Cei doi au fost extrădaţi şi arestaţi de judecătorii români. Anchetatorii au stabilit că drogul era depozitat în capsule de câte zece grame care, ulterior, erau înghiţite de „cărăuşi”. Pentru fiecare capsulă transportată în siguranţă la destinaţie, oamenii primeau câte 50 de euro, iar suma totală pentru un transport reuşit era 5.000 euro. Pe 12 noiembrie 2008, poliţiştii constănţeni l-au reţinut pe Aeroportul Henry Coandă, din Bucureşti, pe liderului reţelei, Cristian Răzvan Costea, în timp ce acesta se întorcea din Belgia. Anchetatorii au stabilit că bărbatul racola cărăuşi români în vederea transportării de cocaină din Republica Dominicană către Europa de Vest. Cei căutaţi de Costea erau în special tineri, cărora bărbatul le promitea sume importante de bani în perioade scurte de timp, în schimbul transportării unor cantităţi de droguri, prin metoda îngurgitării. Cei care acceptau erau duşi în Republica Dominicană, unde, iniţial, erau supuşi unor exerciţii pentru a-şi adapta organismul. Viitorii traficanţi erau antrenaţi să înghită cîrnăciori de bere sau boabe de struguri nemestecate, ce aveau forma şi dimensiunea unei pelete de cocaină (o capsulă ce conţine 10 grame drog). În situaţia în care tinerii treceau probele, erau acceptaţi în reţea, fiind trimişi către Amsterdam, îndopaţi cu cocaină. Cei care nu rezistau „antrenamentelor” erau repatriaţi.