Caravana Class One se întregeşte astăzi la Mamaia

Class One Romanian Grand Prix, cel mai important eveniment sportiv organizat în România, a intrat pe ultima sută de metri înaintea desfăşurării celei de-a doua ediţii de la Constanţa, programată în perioada 29-31 august, pe Lacul Siutghiol din Mamaia. După ce sîmbătă au sosit în oraşul de la ţărmul mării primele ambarcaţiuni de cursă, Qatar 96 şi Jotun 90, ieri a început “avalanşa” ambarcaţiunilor de milioane de euro care se vor lupta pentru victorie la Mamaia. Caravana a fost deschisă în cursul după-amiezii de celelalte ambarcaţiuni ale Qatar Team, Qatar 95 şi Qatar 9, ambele fiind “garate” la cartierul general al Class One World Powerboat Championship, pe malul lacului, în dreptul Hotelului “Rex”. În plus, au sosit şi primii piloţi veniţi să se acomodeze cu atmosfera. Astfel, Nicola Giorgio, copilot de la Giorgi Offshore Racing Team, cei doi fraţi, Matteo şi Luca Nicolini, copiloţi la Qatar 95, respectiv Qatar 9, au inspectat deja zona de concurs, declarîndu-se încîntaţi de îmbunătăţirile aduse de organizatori. “A fost un drum lung, dar fără probleme, şi bărcile au ajuns la timp. La Mamaia este unul dintre cele mai bune circuite şi vom avea ocazia să testăm şi un motor bun. Sper să facem o cursă bună. În privinţa luptei pentru titlul european, Victory 1 este favorită, dar se poate întîmpla orice”, a declarat Luca Nicolini. Aseară au mai sosit la Mamaia şi Seveneleven 18, Foresti & Suardi, precum şi marea favorită, Victory 1, alături de cealaltă ambarcaţiune a Victory Team, Victory 7. Pînă în această seară vor fi prezente la Mamaia toate cele zece ambarcaţiuni participante, dar şi piloţii şi copiloţii lor, inclusiv şeicul Hassan bin Jabor Al-Thani.

Sesana vrea echipă din România în Class One

În paralel cu sosirea participanţilor la cursă, organizatorii s-au ocupat şi de amenajarea zonei de concurs, lucrările fiind într-un stadiu avansat. “Pontonul de la care se va face intrarea şi ieşirea ambarcaţiunilor pe lac, în lungime de 75 de metri, a fost lansat deja la apă şi urmează să-l aliniem. Totodată, va fi amenajat un alt ponton, mai mic, unde vor sta bărcile de start şi se va pleca în 100 mph Club şi Match Race, programul umanitar pe care îl derulăm în timpul evenimentului. Zona hospitality a fost deja amenajată, au început să se instaleze corturile şi restaurantele echipelor. Cu siguranţă, pînă joi totul va fi gata”, a declarat Ionuţ Barbu, administrator Power Marine. “Este mult mai bine decît anul trecut. Lacul a fost curăţat, s-au scos multe obstacole, iar circuitul a fost mutat mai aproape de mal. La Mamaia se va decide titlul european şi cred că Victory 1 are un mic avantaj, însă Jotun 90 a făcut o cursă fantastică în Norvegia şi am putea asista la o surpriză”, a spus directorul de organizare al Class One World Powerboat Championship, italianul Pasquale Sesana, care a anunţat, în glumă, ce pretenţii mai are de la partea română: “Mai aşteptăm să avem şi o echipă din România, pentru că deja avem aici un Grand Prix foarte bun. Ne aşteaptă cinci ani de colaborare bună atît pentru România, cît şi pentru noi”.