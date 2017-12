„Caravana de Medicină Dentară”, un succes

„Caravana de Medicină Dentară” lansată în premieră naţională la Constanţa, achiziţionată de Facultatea de Medicină Dentară Constanţa, prin proiectul: „Caravan of the health and education” (MIS ETC CODE: 652, Priority axis 3: Economic and Social, development-economic development and social cohesion by joint identification and enhancement of the area\'s comparative advantage Key area intervention 3.3: People-to-People Cooperation) încă din primăvara acestui an, se bucură şi în continuare de un mare succes. La inaugurarea caravenei precizam că parteneri în proiect sunt reprezentanţii Primăriei Topalu (Constanţa) şi Grădiştea (Călăraşi) – partea română şi cei din General Toshevo şi Tervel - partea bulgară. Caravana a parcurs mii de km, trecând printr-o serie de localităţi, zone defavorizate unde locuiesc persoane care n-au acces la servicii dentare. Zilele trecute caravana a ajuns în cinci sate din Bulgaria, ocazie cu care studenţii constănţeni din anii IV, V şi VI au participat la acordarea asistenţei în cazul a numeroşi pacienţi cu probleme, dar au şi împărţit materiale informative privind sănătatea orodentară.