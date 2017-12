Caravana decernării premiilor Cupei „Consiliului Judeţean” şi-a început parcursul prin şcoli

După două luni de competiţie, Cupa “Consiliului Judeţean” a tras cortina peste cea de-a patra ediţie, nu înainte însă de a-şi premia cîştigătorii din acest an, festivitatea desfăşurîndu-se de această dată într-un mod inedit. Dacă pînă acum, premiera se făcea în Sala Sporturilor din Constanţa, după disputarea finalelor, anul acesta organizatorii au decis ca înmînarea diplomelor şi a cupelor să se realizeze în şcoli, în prezenţa tuturor elevilor, încercîndu-se astfel promovarea sportului în rîndul şcolarilor. Caravana decernării premiilor a început ieri, reprezentanţii Direcţiei pentru Sport, ai Consiliului Judeţean Constanţanţa şi ai Inspectoratului Şcolar ajungînd la Şcoala „Dan Barbilian” cu patru cupe: - locul III în clasamentul general al întrecerii, locul III la baschet băieţii, locul II la volei fete şi locul II la volei băieţi. „Sîntem foarte mulţumiţi de aceste rezultate. Sînt copii foarte buni care luptă an de an şi dacă stăm să ne gîndim că toate competiţiile au avut loc sîmbătă, efortul lor este unul admirabil. Ne pare rău că am obţinut anul acesta doar locul trei, dar ne-am propus primul loc la anul şi ne vom strădui ca la anul cupa să vină la noi. Este benefic faptul că premierea s-a făcut în şcoală tocmai pentru a vedea şi ceilalţi elevi că munca colegilor lor, care s-a desfăşurat pe parcursul unui întreg semestru, este răsplătită. Aşa vede toată lumea, nu numai sportivii implicaţi în proces”, a declarat directorul Şcolii „Dan Barbilian”, Monica Astăluş. Atmosfera şi bucuria cu care au fost întîmpinaţi în şcoli i-au încîntat pe organizatori, care speră ca în viitor tot mai mulţi elevi să fie angrenaţi în întrecerile sportive. „Anul acesta am încercat să facem o premiere mai deosebită şi să venim noi către şcoli şi cu această ocazie să vedem şi în ce condiţii se lucrează. Impactul, după cum s-a văzut, este unul aşteptat. Am găsit o atmosferă deosebită în toate şcolile. Caravana a început astăzi (n.r.: ieri) şi continuă vineri cu Şcoala Nr. 39, Şcoala Nr. 7, Şcoala Nr. 29 şi Şcoala Nr. 8, urmînd ca săptămîna viitoare să ne deplasăm în judeţ, acolo unde avem numeroşi cîştigători în Cupa Consiliului Judeţean”, a dezvăluit Mihai Orzan, consilier în cadrul DSJ.