Caravana lansării candidaţilor PSD

TORTOMANU - Panait continuă proiectele de infrastructură

Primarul comunei Tortomanu, Gheorghe Panait, care candidează la un nou mandat, le-a explicat locuitorilor care este motivul pentru care ar trebui să voteze PSD la alegerile de la 1 iunie. Panait a declarat că una dintre cele mai importante realizări ale sale este reabilitarea şcolii din localitate: “Mă bucur că le-am creat copiilor condiţii optime pentru a învăţa, pentru că şcoala arăta groaznic“. Printre proiectele pe care le-a dus la bun sfîrşit, Panait a mai menţionat alimentarea cu apă potabilă a localităţii şi reabilitarea iluminatului public. El a subliniat că are proiecte ambiţioase şi pentru un mandat viitor, cînd doreşte, printre altele, să alimenteze cu apă potabilă satul Dropia şi să amenajeze sistemul de canalizare. Prezent la lansarea candidatului din Tortomanu, deputatul social-democrat constănţean Eduard Martin a declarat că PSD va susţine în special proiectele care fac referire la îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural. La rîndul său, prim-vicepreşedintele constănţean al PSD, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Constantinescu Nicuşor Daniel, a declarat că va susţine în continuare proiectele derulate la nivelul judeţului şi se va implica în reabilitarea comunităţilor din mediul rural.

SILIŞTEA - Reabilitarea drumurilor, prioritatea lui Soare

Preşedintele CJC a inaugurat, ieri, împreună cu primarul comunei Siliştea, Mihai Soare, parcul din centrul localităţii. Primarul a declarat că spaţiul de promenadă a fost amenajat în mare parte cu fonduri din partea CJC, instituţie care a sprijinit financiar numeroase proiecte derulate în comună: “Cu fonduri din bugetul nostru, dar mai ales, cu fonduri din partea CJC, am reabilitat şcolile, bisericile, grădiniţele, căminele culturale, am început să pietruim drumurile şi vom continua în acelaşi stil“. În ceea ce priveşte proiectele de viitor, primarul din Siliştea, care candidează din nou la Primărie, a precizat că are în vedere pietruirea tuturor drumurilor din comună, iar apoi, asfaltarea lor, înfiinţarea reţelei de canalizare şi amenajarea de gropi de gunoi ecologice. “De opt ani m-am luptat foarte mult pentru copii, motiv pentru care am fost numit, de către locuitorii comunei, primarul copiilor. Pentru numărul mare de programe iniţiate pentru susţinerea învăţămîntului din mediul rural, eu l-aş numi, la rîndul meu, preşedinte al copiilor, pe preşedintele CJC“, a mai spus Soare. La rîndul său, Constantinescu a declarat că instituţia pe care o conduce va continua programele demarate pentru susţinerea învăţămîntului din mediul rural. Şi Eduard Martin le-a prezentat oamenilor proiectele pe care social-democraţii le au în vedere, la nivel naţional, pentru susţinerea copiilor.

SEIMENI - Gheorghe îşi propune să schimbe faţa comunei

Candidatul PSD la Primăria Seimeni, Vasile Gheorghe, le-a explicat locuitorilor comunei ce intenţionează să facă în cazul în care va fi ales primar. El a spus că o comună aflată atît de aproape de Cernavodă ar trebui să profite de acest beneficiu şi să devină o extindere a oraşului care oferă o parte din energia ţării. “Vreau să schimb faţa comunei. În ultimii ani nu s-a realizat nimic pentru această comună, cu toate că ni s-au promis multe. Dacă intri pe străzi atunci cînd plouă, rişti să rămîi împotmolit. Acest lucru trebuie schimbat“, a declarat Vasile Gheorghe. Preşedintele CJC a susţinut afirmaţiile candidatului social-democrat şi a precizat că în comuna Seimeni este mult de lucru, că ar trebui făcute investiţii în special în infrastructură: “CJC a reabilitat căminul cultural din ceastă localitate, dar nu este suficient să ne rezumăm la un singur obiectiv. Această comună se confruntă cu alunecări de teren şi ar trebui să se facă ceva în acest sens. I-am spus personal premierului Tăriceanu despre faptul că ar trebui să se facă un studiu concret şi că ar trebui stabilizat terenul, dar se pare că, deşi aveţi la conducere un primar PNL, iar premierul este tot liberal, nu le-a păsat de soarta oamenilor de aici“. El a mai spus că CJC va asigura cofinanţarea unui astfel de proiect, cu condiţia ca acesta să fie demarat.

SALIGNY - Amenajarea sistemului de canalizare, prioritară pentru Tătulescu

Obţinerea de beneficii datorită faptului că se află foarte aproape de oraşul Cernavodă şi, mai ales, de Centrala Nucleară, este un obiectiv important şi pentru primarul comunei Saligny, Gabriel Tătulescu, desemnat candidat PSD la locale. El şi-a prezentat în faţa locuitorilor bilanţul celor patru ani de activitate: “Am reuşit să ne îmbunătăţim cît de cît viaţa, pentru că am alimentat toată comuna cu apă potabilă şi am iluminat străzile. Erau obiective primordiale pentru mine. Cu susţinerea CJC şi a echipei de consilieri locali am reuşit să pietruim şi o parte dintre străzile din comună, iar o altă parte, să o asfaltăm“, a declarat Tătulescu. El a mai spus că are în vedere realizarea sistemului de canalizare, finalizarea reabilitării şcolilor şi grădiniţelor, achiziţionarea unei ambulanţe, amenajarea unei sere. Constantinescu a spus, la rîndul său, că ar trebui ca oraşul Cernavodă şi localităţile învecinate să beneficieze de subvenţii la energia electrică. “PSD se va lupta pentru ca oamenii de aici să beneficieze de subvenţii. Toate statele lumii în care există centrale nucleare oferă astfel de subvenţii. Este normal ca nivelul de trai să crească. PSD şi-a propus majorarea salariului minim la 300 de euro, precum şi construirea de locuinţe ieftine pentru tineri“, a declarat, la rîndul său, deputatul PSD de Constanţa Alexandru Mazăre.

MIRCEA VODĂ - Proiectele pregătite de Dedu ridică nivelul de dezvoltare a comunei

Primarul de la Mircea Vodă, Dumitru Dedu, este mulţumit de proiectele pe care a reuşit să le aplice la nivelul comunei. Printre acestea se numără racordarea localităţilor comunei în proporţie de 95% la sistemul de alimentare cu apă potabilă, pietruirea mai multor străzi, reabilitarea a două şcoli, două cămine culturale şi a două dispensare, repararea sediului Primăriei, amenajarea unui teren de sport. Dacă în patru ani de mandat a reuşit să aducă infrastructura comunei pe linia de plutire, Dedu a subliniat că în viitorul mandat de primar va continua să ridice nivelul de dezvoltare a comunei, prin finalizarea lucrărilor de iluminat public în cartierul nou şi racordarea zonei la reţeaua de apă potabilă, asfaltarea străzilor, amenajarea canalizării, construirea unei săli de sport. Cum o parte dintre proiectele derulate în comună au fost realizate cu sprijinul CJC, preşedintele acestei instituţii a declarat că va continua să susţină dezvoltarea localităţii. “Am reuşit să reabilităm 81 de cămine culturale, 73 de dispensare medicale, 42 de sisteme noi de alimentare cu apă în judeţ şi vom continua să lucrăm pentru judeţul nostru“, a mai spus Constantinescu.