Carbonsystems.ro recomanda utilizarea autocolantului premium indiferent de nevoile pe care le aveti!

Aplicarea autocolantului pe masinii este o modalitate de a schimba aspectul autovehiculului dumneavoastra, fara a fi nevoie de o revopsire complexa si scumpa. Aceasta implica acoperirea completa sau partiala a autovehiculului cu o folie speciala dintr-un vinil de cea mai buna calitate, un vinil care poate sa fie disponibil intr-o culoare anume, precum si un vinil care poate fi personalizat cu diverse modele. Acest film poate fi folosit pentru a acoperi vehiculul cu o culoare sau un design diferit, pentru a adauga un finisaj lucios sau mat sau pur si simplu pentru a adauga un strat protector.

Aplicarea autocolantului pe masina, poate fi o treaba dificila, al carui rezultat final poate sa fie unul nu tocmai reusit daca nu veti apela la o echipa de profesionisti in domeniu. Astfel, daca va doriti un look complet nou pentru masina dumneavoastra precum si un plus de protectie a vopselei originale, accesati https://www.carbonsystems.ro/.

Poate autocolantul sa protejeze masina?

Raspunsul este da! Autocolantul poate ajuta la protejarea vopselei originale a masinii impotriva zgarieturilor usoare si de asemenea, poate proteja impotriva radiatiilor UV.

De ce puteti opta pentru aplicarea autocolantului?

Exista o multime de motive pentru care puteti alege aplicarea autocolantului auto. Unul dintre cele mai importante motive, cel putin pentru un business, se refera la utilizarea pentru publicitate, intrucat o autocolantul se poate personaliza cu sigla companiei, detalii de contact si tot felul de alte informatii care pot trimite catre anumite servicii sau produse pe care firma dumneavoastra le pune la dispozitia oamenilor.

Aplicarea autocolantului pe autovehicule, poate fi utilizata pentru a personaliza sau improspata aspectul unei masini. Adesea, o folie autocolanta se dovedeste mai ieftina decat revopsiorea unei masini. De asemenea, puteti experimenta diferite modele si modele pentru un aspect unic, pentru a putea personaliza dupa bunul plac masina personala.

Odata ce folia autocolanta, incepe sa capete uzura, aceasta se poate inlocui simplu si rapid. O colantare totala, se poate face in functie de masina, chiar si intr-o singura zi, pe cand o revopsire totala, poata dura chiar si o saptamana sau mai mult.

Aplicarea autocolantului pe masina afecteaza valoarea de revanzare?

Raspunsul este unul discutabil, insa, in general mai degraba poate creste valoarea de revanzare. Cand se face corect, aplicarea autocolantului nu ar trebui sa deterioreze vopseaua de dedesubt, chiar si atunci cand aceasta este indepartata, deci nu ar trebui sa afecteze negativ valoarea de revanzare a unei masini. De fapt, protectia potentiala pe care o ofera o folie ar putea mentine vopseaua proaspata si, prin urmare, ii va spori atractia la mana a doua.

Tipuri de ambalare auto

Exista mai multe tipuri diferite de colant auto. Trei dintre cele mai frecvente alegeri sunt:

Autocolant publicitar: este un autocolant personalozat si este utilizat pentru a prezenta informatiile cheie despre un anumit brand. Acestea sunt comune pentru autovehiculele care fac parte din flota unei firme sau companii.

Folie autocolanta transparenta: utilizata pentru pastrarea si protejarea vopselei originale, dar fiind transparenta, va pastra look-ul original al masinii, protejand suprafetele exterioare ale tablei.

Folie autocolanta colorata: este o folie care poate fi disponibila intr-op gama extrem de variata de culori, atat in nuante mate, cat si lucioase sau metalizate, nuante cameleon sau personalizate cu diverse modele sau imagini in functie de dorinta fiecaruia dintre dumneavoastra.

Intretinerea colantului auto

Se poate spala o masina colantata? Raspunsul este da, insa, trebuie sa aveti grija cum spalati masina. Foliile autocolante pentru masini pot fi spalate, iar spalarea manuala este cel mai putin probabil sa provoace daune. Desi spalarea cu presiune poate parea o idee foarte buna pentru simplul fapt ca nu atingeti materialul cu diverse carpe care pot provoca zgarieturi, acea apa aruncata cu presiune poate duce la dezlipirea foliei daca existra zone sensibile. In functie de folia utilizata, este posibil sa puteti utiliza o masina de spalat cu presiune, cu conditia ca presiunea si temperatura sa fie scazute. In plus, trebuie sa fiti atenti si la spuma folosita, deoarece poate dauna culorii autocolantului

Spalarea regulata si delicata este una dintre cele mai bune modalitati de a prelungi durata de viata autocolantului masinii.

In ceea ce priveste lustruirea autocolantului, multe lacuri contin substante abrazive care pot deteriora invelisul de vinil al masinii. Cu toate acestea, exista lacuri special concepute pentru masinile colantate, care au o abordare mai blanda, astfel incat suprafata sa poata beneficia nu doar de un plus de protectie ci si de un plus in ceea ce priveste intesitatea culorii.

Se pot repara suprafetele colantate?

Daca aveti grija de folia autocolanta, va puteti astepta sa dureze cativa ani, fara zone decolorate sau dezlipite. Acestea fiind spuse, accidentele si intretinerea deficitara in mod evident, pot reduce durata de viata a autocolantului. In acest caz, in cazul in care o zona a masinii este atinsa si autocolantul este deteriorat, se poate inlocui folia doar de pe acea componenta. Din fericire, este relativ usor sa reparati o folie auto. Chiar si invelisurile de vinil pentru vehicule complete sunt formate din sectiuni diferite, deci nu trebuie neaparat sa infasurati din nou intregul autovehicul daca doar o singura componenta necesita reparatie.

Acestea fiind spuse, autocolantul auto poate reprezenta o idee excelenta in ceea ce priveste schimbarea nuantei culorii masinii ori o idee de publicitate extrem de inteligenta, ieftina si foarte rapid de realizat. Mai multe detalii puteti gasi accesand carbonsystems.ro, precum puteti gasi si cele mai avantajoase servicii de colantari auto clasice, colantari auto taxi, ori colantari auto cu materiale promotionale.