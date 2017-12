UN CURS MAI MIC? Să începem toamna cu o veste bună - carburanții s-ar putea ieftini în 2015, întrucât cursul leu/euro pe care îl vor folosi autoritățile va fi probabil mai mic decât cel aplicat în 2014. În plus, inflația este mai scăzută acum, așa că și indexarea ne va ajuta. Pentru 2014, cursul final pe baza căruia s-au calculat accizele la carburanți a fost de 4,7380 lei/euro (după ajustarea cu indicele prețurilor de consum). Potrivit unei estimări „Capital“, două scenarii sunt plauzibile și, în ambele, accizele vor scădea. În primul dintre ele, cursul care va fi publicat la 1 octombrie de Banca Centrală Europeană (BCE) și pe baza căruia se va face matematica va fi mai mare decât cel de anul trecut (4,4485 unități), dar, mulțumită inflației mici, valoarea finală va fi sub 4,7380 unități, ceea ce înseamnă o reducere a accizei la toate produsele, în 2015. Acciza curentă la motorină, de 1,89 lei/litru, ar putea scădea astfel sub 1,8 lei. În al doilea scenariu, cursul de la 1 octombrie va fi mai mic decât cel din urmă cu 12 luni. Autoritățile vor folosi atunci același curs ca anul trecut (4,4485), pe care îl vor ajusta, însă, cu o inflație mai mică (circa 0,95% acum, față de 4,77% în 2013). Potrivit estimărilor, acciza la motorină ar putea scădea de la 1,89 la 1,86 lei/litru. Nu e cine știe ce, dar măcar nu-i o scumpire.

„MICI“ MODIFICĂRI Până la 1 ianuarie 2014, valoarea în lei a accizelor se stabilea în funcţie de cursul comunicat de BCE în prima zi lucrătoare din octombrie anul anterior. Prin urmare, în 2014 ar fi trebuit folosit cursul de 4,4485 lei/euro. Autoritățile s-au gândit, însă, la o „mică“ modificare, ceva mai avantajoasă pentru bugetul de stat; în Codul Fiscal s-a introdus o prevedere nouă - să se aleagă cursul leu/euro mai mare dintre cele două comunicate de BCE în precedenții DOI ani. Astfel, în 2014 s-a folosit, de fapt, cursul de la 1 octombrie 2012 (4,5223 lei/euro, mai mare cu 1,67% decât cel din 2013, de 4,4485 lei/euro). Apoi a venit și indexarea cu inflația (4,77%) și de la 4,5223 s-a ajuns la 4,7380 lei/euro. Accizele sunt plătite pentru producţia de alcool şi băuturi alcoolice, tutun prelucrat, bunuri de lux, produse energetice şi cafea.