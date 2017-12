Carburanții s-au scumpit... preventiv

Să vezi chestie - prețurile combustibililor au crescut deja, fără ca supraacciza să fi fost introdusă, a declarat, marți, președintele Consiliului Național pentru IMM (CNIPMMR), Florin Jianu - „Când introduci o măsură nouă, economia o absoarbe, o asimilează. Las-o acolo! De ce să scoți la 1 ianuarie o acciză, doar ca să o introduci peste nouă luni? Nici măcar nu înțeleg ce se întâmplă, de fapt. Atunci când scoți o taxă, dimensiunea scăderilor de prețuri nu este egală cu cea a taxei respective; de notat că, în aceste zile, carburanții s-au scumpit, deși supraacciza revine în joc în două etape (15 septembrie și, respectiv, 1 octombrie)“. Jianu a mai notat că, dacă Guvernul ar avea dreptate și economia ar fi, într-adevăr, funcțională, n-ar mai fi nevoie de măsuri precum reintroducerea supraaccizei, schimbarea impozitării de la o zi la alta și plata defalcată a TVA - „Spre exemplu, nici impozitul zero pe dividende nu este o idee foarte bună, pentru că va duce la diferență mare între impozitarea capitalului și forței de muncă. N-am auzit niciun întreprinzător să rupă hainele de pe el și să spună că are nevoie de dividende zero ACUM, pentru că, altfel, nu se poate dezvolta. Guvernul ar trebui să se uite la alte lucruri, la impozitarea forței de muncă, la fondurile europene, la debirocratizare“.