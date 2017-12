BRD-Groupe Societe Generale a lansat, ieri, primul card bancar 100% personalizabil şi vrea să vândă peste 100.000 de unităţi. Cardurile „A la carte” vor fi echipate cu cip şi emise atât sub sigla Visa, cât şi sub cea a MasterCard. „Totul a pornit de la ideea că oamenilor le place să li se ofere ocazia de a alege. Cardul devine astfel o reflectare a personalităţii clientului, care are ocazia de a deţine un produs bancar unic şi 100% personalizat”, a declarat Philippe Lelarge, directorul executiv al Departamentului strategie şi marketing al BRD. El consideră că românii au un apetit pentru personalizare, în contextul în care au personalităţi puternice şi sunt foarte ataşaţi de valorile tradiţionale, cum ar fi familia. Fotografiile care vor fi utilizate pentru noul produs trebuie să respecte anumite exigenţe juridice referitoare la drepturile de autor şi la proprietatea intelectuală, utilizarea unor mărci înregistrate sau a unor imagini care conţin conotaţii religioase, politice sau sexuale nefiind permise.