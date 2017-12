Card de credit pentru clienţii premium

Bank Leumi România a lansat, ieri, primul card de credit destinat clienţilor premium, cu dobândă egală cu ROBOR la trei luni plus nouă puncte procentuale şi limită de credit de până la 100.000 de euro. „Cardul destinat clienţilor premium este cu cip, emis sub sigla Visa, şi are ataşat două conturi, unul în lei şi unul în valută. Este vorba de clienţi cu venituri de peste două ori media la nivel naţional, adică targetăm clienţi cu venituri lunare de peste 700 de euro”, a spus directorul diviziei de retail a Bank Leumi România, Alin Alupei. Leumi Gold Card oferă clienţilor premium şi o serie de servicii exclusiviste, cum ar fi asigurare gratuită de călătorie în străinătate, acces gratuit la salonul VIP al Aeroportului Internaţional Henri Coandă, tarife preferenţiale la achiziţionarea de servicii hoteliere, de pachete turistice, bilete de avion, închirieri auto, la restaurante, săli de fitness, spa, clinici stomatologice şi multe altele.