Carderi apăraţi de prieteni în faţa judecătorilor

Instanţa Tribunalului Constanţa a continuat, ieri, procesul în care sînt judecaţi, în stare de libertate, Manuel Sorin Păun, zis Puia, Cătălin Zlate, zis Roşcatu, Florin Mangu, zis Dumbo, şi Bogdan Nistor, zis Bobo, pentru comiterea unor infracţiuni privind comerţul electronic. Judecătorii au audiat trei martori, dintre care doi au fost prietenii lui Bogdan Nistor, care l-au apărat prin declaraţiile lor. Cosmin Popescu şi Mihai Dumitru au spus că Nistor nu se pricepe deloc la calculatoare, iar toate operţiunile complicate le efectuau ei cînd îl vizitau pe acesta. „Mergeam des la el acasă şi nu am văzut niciodată vreun aparat de clonat carduri bancare. Eu ştiu cum arată un astfel de aparat pentru că l-am văzut la televizor şi ştiu că se numeşte MSR”, a declarat Popescu. Atît el, cît şi Dumitru, au încercat să dea vina, indirect, pe Răzvan Zamfiroiu, un vecin de-al lor, care era administratorul unei reţele de cartier de internet, unde se abonaseră mai mulţi băieţi, printre care Nistor şi Popescu. „Venea uneori pe la noi şi ne spunea să lăsăm calcutoarele deschise şi noaptea pentru că îi trebuia lui, fără să ne zică la ce”, a afirmat Popescu. Răzvan Zamfiroiu a fost şi el audiat ieri de instanţă, însă acesta a susţinut că poliţiştii nu au găsit nimic incriminator în calculatoarele lui. „Pe 8 ianuarie 2005, în jurul orei 3.00, am fost sunat de Nistor, care m-a rugat să mă cobor pînă la etajul la care locuieşte şi să îi spun dacă sînt mai multe persoane la uşa apartamentului său. Am mers şi i-am comunicat că poliţiştii bat la uşa lui, strigînd să deschidă. Ce s-a mai întîmplat apoi, nu ştiu!”, a declarat Zamfiroiu. El a negat acuzaţia lui Nistor, precum că ar fi aruncat pe geamul de la baie mai multe carduri bancare şi dispozitive de clonat astfel de carduri. La termenul din 29 octombrie va fi audiat ultimul martor, după care se va da o primă sentinţă în acest dosar.

Au golit cardurile americanilor

Potrivit actului de inculpare întocmit de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa, cei patru tineri au deţinut echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, dar şi carduri false, pe care le-au folosit pentru a scoate bani de la bancomate din conturile clienţilor mai multor bănci. Cazul s-a aflat în lucru la DIICOT Constanţa din anul 2006, însă fiind vorba despre o reţea mai mare, formată din zece tineri, procurorii au întocmit mai multe dosare penale pe numele carderilor, pe măsură ce reuşeau să obţină dovezile împotriva acestora. În luna decembrie 2006, judecătorii l-au condamnat la trei ani cu suspendare pe cel considerat capul reţelei, Mihai Ghiaţă, zis Ice. Nici complicii lui nu au scăpat de pedepse, însă tot cu suspendare: Dănuţ Alexandru Slesarev a primit trei ani, Manuel Sorin Păun, zis Puia, a fost condamnat la doi ani, iar Gheorghe Arnăutu a primit un an şi şase luni. Anchetatorii au continuat cercetările şi abia anul acesta au putut să îi trimită în judecată, în stare de libertate, pe Cătălin Zlate, Florin Mangu şi Bogdan Nistor şi, pentru a doua oară, pe Manuel Sorin Păun, pentru fapte similare. Anchetatorii spun că, între 2004 şi 2006, membrii reţelei au reuşit să scoată, rînd pe rînd, din conturile mai multor cetăţeni americani sau ai UE, trei milioane de dolari. Tinerii au intrat în atenţia ofiţerilor Brigăzii pentru Combaterea Crimei Organizate Constanţa în 2004, cînd Serviciul Secret American i-a sesizat pe poliţiştii români despre apariţia pe Internet a unei pagini web identice cu cea aparţinînd Bank of America, site-ul respectiv fiind administrat de la calculatoare ale căror IP-uri figurau în Constanţa. Ancheta a stabilit că tinerii trimiteau e-mail-uri clienţilor băncii prin care îi înştiinţau de existenţa unei noi pagini de Internet a instituţiei. Neştiind despre ce e vorba, americanii accesau site-ul respectiv şi introduceau toate datele de identificare a cardurilor bancare. Astfel, tinerii aflau informaţiile necesare pentru a fabrica clone ale cardurilor clienţilor, pe care le foloseau la diverse bancomate, golind conturile bancare respective. Ancheta desfăşurată în acel an a scos la iveală faptul că, pe lîngă clienţii Bank of America, constănţenii i-au înşelat şi pe utilizatorii serviciilor First Tennessee Bank USA, Interpay Netherland BV Olanda şi Instituto Centrale delle Banche Popolare Italia.