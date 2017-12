Carderi condamnaţi

Doi tineri judecaţi pentru falsificarea instrumentelor electronice de plată şi efectuarea de operaţiuni financiare frauduloase au fost condamnaţi, ieri, de Curtea de Apel Constanţa, la pedepse cu suspendare. Radu Cătălin Burţilă, de 28 ani, din Constanţa, a primit un an şi opt luni de închisoare cu suspendare condiţionată, iar Iulian Cristian Pintilie, de 27 ani, din Reghin, judeţul Mureş, un an şi zece luni de închisoare cu suspendare condiţionată. Sentinţa iniţială a fost dată de Tribunalul Constanţa, iar magistraţii Curţii de Apel au menţinut-o. Decizia nu este definitivă. Potrivit actului de inculpare, cei doi au fost prinşi în luna octombrie 2009, în timp ce retrăgeau bani de la un bancomat BRD cu ajutorul unui card falsificat. La vederea oamenilor legii, cei doi au fugit, dar au fost prinşi de poliţiştii care i-au urmărit şi i-au imobilizat la câteva sute de metri distanţă de supermarketul „Billa”, din Constanţa. În urma percheziţiei corporale, anchetatorii au găsit asupra lui Burţilă şi a lui Pintilie suma de 42.000 de lei, bani retraşi de tineri din conturile mai multor persoane, dar şi zeci de carduri falsificate. Iniţial, ei au fost arestaţi, însă instanţa i-a pus în libertate în luna martie a acestui an.