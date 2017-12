Carderi în faţa instanţei

Tribunalul Constanţa l-a audiat, ieri, pe constănţeanul Răzvan Alexandru Neagu, trimis în judecată de DIICOT Constanţa, pentru falsificare de instrumente de plată electronică, deţinere de echipamente de falsificare a mijloacelor de plată electronică şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Tînărul nu a recunoscut acuzaţiile aduse şi a susţinut că nici nu a trecut prin Eforie Sud în ziua în care procurorii spun că ar fi scos bani cu un card contrafăcut de la un bancomat. Potrivit actului de inculpare, pe 13 ianuarie 2006, Neagu şi prietenul său, Marius Lucian Lisandru, au falsificat un card şi au scos suma de 14,5 milioane de lei vechi dintr-un bancomat Raifeissen din Eforie Sud. Anchetatorii spun că cei doi carderi au dat spargerea şi au demarat în trombă la bordul unui autoturism marca Mercedes de culoare neagră, rulînd pe şosea cu 180 km la oră. Poliţiştii din Eforie au fost sesizaţi de un trecător anonim despre o posibilă spargere la bancomat, aşa că oamenii legii au pornit în urmărirea carderilor, însă, pe drum, Neagu şi Lisandru au aruncat banii pe geamul maşinii şi poliţiştii s-au oprit să îi recupereze întrucît erau „dovada furtului”. După o lună de la comiterea faptei, cei doi au fost identificaţi după înregistrarea de pe camere de supraveghere ale băncii şi au fost arestaţi. La scurt timp însă, judecătorii au decis eliberarea lui Neagu şi Lisandru şi judecarea lor în libertate. Prezent în faţa instanţei, Neagu a declarat că, pe 13 ianuarie 2006, a fost la Judecătoria Medgidia, unde a fost martor într-un proces. „Am mers cu un Opel Vectra la Medgidia, condus de Lisandru, iar la întoarcere am luat-o cu noi şi pe mama unui prieten, pe care am adus-o la Constanţa, în cartierul Tomis Nord. Nu ştiu de ce martorii mă indică pe mine şi pe Lisandru ca autori ai faptei pentru că noi nici nu am pus piciorul în Eforie Sud!”, a afirmat Neagu. Procurorii au precizat că tînărul nu este la prima faptă de acest gen, el avînd un alt dosar penal pe rolul Tribunalului Tulcea, unde este judecat alături de fratele său şi de alţi prieteni, tot pentru devalizarea unor bancomate din Tulcea. Celălalt acuzat, Marius Lucian Lisandru, nu a venit, ieri, la Tribunal întrucît este plecat într-un stagiu de pregătire de zece zile şi urmează să se întoarcă acasă. El va fi audiat de judecător la termenul din 21 octombrie, împreună cu patru martori propuşi de procurori.