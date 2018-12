Cardul bancar, noul frate al românului?

Numărul de tranzacţii cu cardurile de credit Banca Transilvania la comercianţi, efectuate în perioada ianuarie - octombrie, a crescut cu 45% faţă de perioada similară din 2017, a anunţat vineri banca. În acelaşi interval, peste zece milioane de puncte de loialitate Star au fost acumulate de clienţii BT, echivalent a peste zece milioane lei. Cele 410.000 de carduri de credit gestionate de BT generează aproximativ 30% dintre tranzacţiile de gen realizate la comercianţii din România. Mai exact, în fiecare zi au loc peste 60.000 de tranzacţii cu cardurile de credit BT. Banca menţionează că se remarcă un trend crescător în ceea ce priveşte folosirea cardurilor la cumpărături, peste 90% din tranzacţiile efectuate cu acestea fiind plăţi la comercianţi, care sunt necomisionate, dar prin care se oferă bonusuri. BT are în portofoliu 3,2 milioane de carduri, respectiv 19% cotă de piaţă. Pe lângă acestea, Banca Transilvania are în ofertă colecţia de accesorii de plată BT Pay, care cuprinde: aplicaţia BT Pay, ceas, brăţară şi sticker contactless. Banca Transilvania are o reţea de 43.000 de POS-uri şi 1.800 ATM-uri, bancomate multifuncţionale (BT Express Plus) şi automate de plăţi (BT Express).