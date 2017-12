Cardul co-branded BRD - ePayment

BRD şi GECAD ePayment au lansat, ieri, un card cu cip sub sigla Mastercard, pentru efectuarea de plăţi la magazinele online sau la POS-uri, asigurînd securitatea tranzacţiilor atît în mediul online, cît şi offline. Cardul BRD ePayment este emis sub standardul EMV, fiind aproape imposibil de clonat, iar tranzacţiile online ale clienţilor sînt protejate atît de sistemul antifraudă al ePayment, cît şi de standardul 3D Secure în care toate cardurile sînt preînrolate în momentul emiterii, posesorul urmînd doar să îşi seteze parola. Posesorii cardului pot acumula puncte pentru fiecare achiziţie efectuată într-un magazin online românesc care are implementată soluţia de comerţ electronic ePayment. Punctele pot fi utilizate ulterior pentru a achiziţiona produse din magazinele acceptate în program, cu o reducere de pînă la 20% faţă de preţul afişat pe site. Instituţia de credit a emis peste 2,3 milioane de carduri şi deţine aproximativ 1.400 de ATM-uri şi peste 16.000 de POS-uri instalate la comercianţi.