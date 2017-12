Cardul de credit - cel mai scump împrumut bancar

Cardul de credit este unul dintre produsele bancare cele mai tentante întrucît oferă, pe lîngă posibilitatea de a face cumpărături neprevăzute în bugetul lunar, şi o “prestanţă” financiară. Din acest motiv, tot mai mulţi români apelează la o linie de finanţare pe un card de credit, mai ales că banii pot fi folosiţi în orice moment. Cu toate acestea, trebuie reţinut faptul că un card de credit reprezintă, totuşi, cea mai scumpă formă de împrumut bancar. Mulţi români ştiu că un card de credit poate fi folosit pentru plata produselor şi serviciilor la comercianţi, pentru achitarea ratelor, a facturilor sau a cumpărăturilor de pe Internet. Mai poate fi utilizat şi pentru retragerea de numerar de la ATM-uri, însă, dacă plata la comerciaţi nu se taxează, retragerea de numerar este destul de scumpă. Pe lîngă aceste costuri, băncile percep diverse comisioane care măresc costul total al creditului.

În ceea ce priveşte taxa de emitere a cardului, taxa de administrare, de blocare, de înlocuire card, de depăşire a limitei de credit acordate, de iniţiere nejustificată, de refuz la plată şi comisionul de plăţi la comerciaţii din străinătate sînt doar cîteva din costurile pe care trebuie să le suportăm în momentul în care apelăm la un card de credit. Aceste comisioane diferă de la o bancă la alta, astfel că, în momentul în care solicităm un card de credit, trebuie să cerem şi lista cu comisioane. Dobînzile la cardurile de credit standard în lei variază între 17,5% pe an şi 28% pe an. Dar, şi în acest caz, trebuie să ţineţi cont de dobînda anuală efectivă (DAE) care variază între 20% pe an şi 33,3% pe an. Avantajul este că această dobîndă se plăteşte doar pentru sumele efectiv utilizate şi nu pe întreaga sumă pe care o aveţi la dispoziţie. În plus, se poate beneficia şi de o perioadă de graţie, în care clientul nu plăteşte vreo dobîndă pentru banii folosiţi, cu condiţia să îi ramburseze pînă la finalul acestei perioade. Dar, şi aici trebuie să fiţi atenţi, întrucît perioada de graţie nu începe din momentul în care folosiţi banii ci, de regulă, din prima zi a lunii în care utilizaţi cardul. În concluzie, dacă apelaţi la linia de finanţare la sfîrşitul lunii, perioada de graţie se diminuează semnificativ. În acest moment, pe piaţa din România, perioada de graţie maximă este de 59 de zile, oferită pentru cardurile emise de Casa de Economii şi Consemnaţiuni.