Cardul de credit, „gaura” din buzunarul titularului

Cardul de credit poate deveni „gaura neagră” a finanţelor personale. Utilizatorii cardurilor de credit care achită lunar doar suma minimă de plată pot ajunge să constate că datoria către bancă nu s-a diminuat deloc, avertizează recuperatorii de debite. Diferenţa dintre un împrumut clasic şi un împrumut prin intermediul cardului de credit constă în faptul că datoria către bancă se stinge prin plata ratelor lunare făcute la intervalele specificate în scadenţar în cazul împrumutului clasic. După scurgerea perioadei pe care s-a contractat împrumutul şi plata ultimei rate lunare, datoria clientului se stinge. Împrumutul de pe cardul de credit, în schimb, nu are termene fixe de plată, ci clientul poate rambursa bani „în ritmul propriu”. În acest caz, banca trimite la adresa de domiciliu un extras de cont prin care clientul este înştiinţat asupra datoriei totale, dar „capcana” pentru client este suma minimă de plată pentru luna respectivă de derulare a creditului pe card. „Acea sumă minimă lunară este calculată astfel încît să acopere în totalitate dobînzile şi comisioanele aferente şi, într-o proporţie destul de scăzută sau chiar deloc, suma efectiv consumată de pe cardul de credit”, a declarat specialistul în finanţe al Agenţiei de recuperări debite „Urban şi Asociaţii”, Viorel Urban. Mulţi clienţi au impresia că, dacă o achită, este suficient pentru a scăpa de datorii şi, astfel, lună de lună, nu plătesc mai mult decît prevede suma minimă. Cele mai „relaxate” carduri, potrivit lui Urban, sînt oferite de BCR şi MKB Romexterra Bank. „Dacă un client are un card de credit de la una dintre aceste bănci şi plăteşte lunar doar suma minimă, va constata că datoria nu i-a scăzut nici măcar cu un leu, indiferent de perioada scursă”, a declarat Urban. Acest lucru se întîmplă deoarece cele două bănci solicită lună de lună plata doar a dobînzii şi a comisioanelor aferente sumelor trase. Astfel, dacă datoria către bancă este de 1.000 lei şi rata dobînzii la BCR de 23,9% pe an, în fiecare lună clientul trebuie să plătească doar 20 lei. Indiferent cîte plăţi face, însă, datoria iniţială nu se modifică. Spre exemplu, dacă, în doi ani, clientul se rezumă să vireze lunar suma minimă, el plăteşte băncii 480 lei, însă datoria lui rămîne tot de 1.000 lei”. Chiar dacă unele instituţii impun ca, lună de lună, suma minimă de plată să acopere şi o parte din datoria iniţială, proporţia este mult prea redusă, mai apreciază finanţistul de la Urban şi Asociaţii. În cazul cardurilor emise de Euroline, cu o dobîndă de 26,9% pe an, doar o zecime din suma minimă lunară de plată, de 2,5% din creditul folosit, va fi folosită pentru stingerea datoriilor. Mergînd, ipotetic, în acest ritm, după doi ani, datoria clientului se va reduce de la 1.000 lei, la 940 lei, cu toate că a plătit în tot acest timp peste 580 lei. Va fi nevoie de aproape 40 de ani pentru stingerea datoriei, timp în care clientul plăteşte băncii mai mult de 7.000 de lei. La Garanti Bank, cine rambursează mai mult suportă o dobîndă mai mare. Astfel, clienţilor care rambursează între 4,51% şi 25,5% din suma datorată li se va aplica o dobîndă de 22,2% pentru restul datoriei. Rata dobînzii creşte pe măsură ce sumele rambursate sînt mai mari. Clienţii care vor achita pînă la scadenţa lunară mai mult de 75,5% din suma datorată vor suporta o dobîndă de 27% pentru sumele rămase nerambursate. Cu toate că primesc un extras de cont în fiecare lună şi pot consulta oricînd situaţia contului la ghişeul băncii, de cele mai multe ori, clienţii descoperă adevărata situaţie abia atunci cînd se apropie data de expirare a cardului şi sînt traşi de mînecă de bancheri pentru a-şi prelungi cardul. Alternativa este plata integrală a datoriei rămase. În general, un card de credit este valabil timp de doi ani, cu posibilitatea de prelungire. La expirarea termenului, în cazul în care clientul nu doreşte să obţină un nou card de la aceeaşi bancă, va trebui să achite toate datoriile acumulate. Pentru mulţi clienţi care, lună de lună, s-au conformat extrasului de cont şi au plătit suma minimă, scrisă cu caractere de două ori mai mari decît restul informaţiilor, imposibilitatea stingerii datoriei din surse proprii îi obligă să contracteze un nou card de credit, care să preia soldul celui trecut.