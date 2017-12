Cardul de sănătate spune STOP fraudei

09:27:01 / 23 Septembrie 2014

OARE ?

Cardul de sănătate ne expune la pericole majore Acestea sunt informaţiile din microcipul cardului: - numele, prenumele şi CNP-ul asiguratului; - codul unic de identificare în sistemul de asigurări; - numărul cardului naţional de sănătate; - diagnostice medicale cu risc vital şi boli cronice; - grupa sanguină şi RH-ul; - acceptul exprimat în timpul vieţii de a dona organe după deces; - numele medicului de familie şi datele lui de contact. * Citiţi şi spuneţi şi altora, poate aşa realizăm cât este de grav ceea ce ni se întâmplă, fără informarea corectă şi fără acordul nostru. Incepem prin prezentarea opiniei unui medic român, nu unul oricare, despre cardul de sănătate: Dr. Vasile Astărastoae, preşedintele Colegiului Medicilor din România declară: - Cardul de sănătate cu microcip este un abuz din partea statului şi comporta riscuri pe toate planurile !!! - Cardul este numai APARENT in favoarea asiguraţilor. - Este periculos sa fie puse informaţiile medicale personale pe microcip, deoarece acesta nu este protejat . Oricine are un cititor de cipuri compatibil poate sa afle tot. Acest lucru violează drepturile la intimitate si la demnitate ale persoanei si poate sa aduca mari prejudicii. - La Consiliul Europei există o presiune imensă din parteafirmelor de asigurări pentru a deveni legal accesul la informaţiile despre sănătatea oamenilor. - Forţa financiara uriaşă a acestor “rechini” face ca datele despre posibilele boli ale oamenilor să ajungă la ei pe birou pentru ca ei sa ştie dacă fac sau nu poliţele de asigurare şi la ce preţ . - Există riscul discriminării persoanelor, pe baza informaţiilor personale asupra stării de sănătate, atâta vreme cât acestea nu mai sunt protejate. - Datele medicale pot sa fie utilizate inclusiv pentru a distruge o persoana , mai ales intr-o societate conflictuală ca cea din România!!! - Este o incercare de abuz din partea statului si nu exista dezbateri publice !!! - Se introduce o noua taxa , fara ca populaţia sa fie intrebata, deşi românii plătesc asigurările de sănătate. - In privinţa donării de organe : vom intra in circuitul european şi vom trimite numărul de organe disponibile spre alte ţări. - Cui vor folosi organele luate de la romani ??? Ce bani si ce organizaţii sunt in joc ??? - Cine va apăra “prostimea” de cei care vor dori să le comercializeze organele, pe milioane şi milioane de euro sau dolari ? - Ca să înţelegem mai bine: in Spania (unde exista acordul prezumat din partea familiei pentru prelevarea de organe), s-a ajuns la puternice discriminări împotriva imigranţilor , care nu au familiile alături de ei. - Deci nu are cine să-i apere de reţelele de “transplant de organe” !!! - Exista un comerţ ilicit de organe de transplant , este dovedit, iar acordul prezumat, aşa cum este prevăzut în România, ridică mari semne de întrebare. - Medicii sunt şi ei oameni. Dacă ne uităm la istoria sec. XX, vedem că medicii erau cei care făceau experimente în lagărele de concentrare naziste, medicii erau cei care făceau abuzuri in în domeniul psihiatric. Si în cazul transplantului de organe tot medicii pot sa ajunga la abuzuri daca legea si autorităţile permit şi încurajează. Cardul cu microcip asta face !!! - Ultimul exemplu este A1H1 ( gripa porcină ). In acest moment s-a dovedit ca cei care au întreţinut spaima au avut contracte cu firmele care au produs vaccinurile . - Cardul de sănătate cu microcip (putea sa fie si o varianta fără) creează mari dificultăţi şi poate chiar împiedica accesul la serviciile medicale . - Cardul de sănătate este “arma” cu care guvernanţii vor să scoată de la români sume uriaşe de bani, un ” furt al secolului ” săvârşit în dauna celor care plătesc legal asigurările de sănătate, dar NU VOR CARD DE SĂNĂTATE!!! - Decizia guvernanţilor noştri, pe care nu o contestă vehement nici televiziunile, nici opoziţia parlamentară, este halucinantă:CEI CARE PLĂTESC DIN SALARIU SAU PENSIE SERVICIILE MEDICALE DE STAT, DAR NU VOR CARD DE SĂNĂTATE, VOR PLĂTI TOATE SERVICIILE MEDICALE DE CARE AU NEVOIE !!! - Altfel spus, românii care nu vor cardul cu microcip vor plătide 2 ori asistenţa medicală. - Şi românii tac, românii se uită cum începe un nou jaf naţional şi stau ca mieii la tăiere . - Televiziunile vorbesc de Egipt, politicienii se bat pentru funcţii în Parlament . Ce minunăţie de neam suntem!!! - Potrivit hotărârii de Guvern, contravaloarea cardului de sănătate va fi suportată de asigurat, adică si obligatoriu şi plătit de “prostime”!!! - Medicii de familie vor trebui să plătească şi ei pentru cititoarele de carduri şi să aibă şi internet de banda largă pentru a avea legătură cu sistemul informatic !!! - Forul Ortodox Român vine cu exemple ale unor ţări care au clacat în acest experiment: - În Marea Britanie, s-au pierdut datele a 93% din asiguraţi. Germania a dat 1,7 miliarde de euro pentru implementareaparţială a unui astfel de sistem şi acum l-au stopat. - De ce pornim noi ceva ce nemţii au stopat ? Cine are interese în a controla românii si la capitolul sănătate şi organe ?