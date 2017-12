Cardul de sănătate, un pericol?

Forul Ortodox Român (FOR) a criticat intenţia Ministerului Sănătăţii de a introduce cardul de sănătate cu cip. Reprezentanţii FOR au declarat că cipul va fi un eşec care va costa ţara noastră sume „disproporţionat de mari. „Pentru a avea o idee despre aceste costuri, în Germania, de exemplu, implementarea unui astfel de sistem a costat 1,7 miliarde de euro şi a fost un eşec, proiectul fiind blocat în acest moment. Dacă cea mai puternică economie a Europei, Germania, a eşuat cu acest plan, cum de îşi permite o ţară care se imprumută pentru pensii şi salarii să înceapă un asemenea proiect?!”, se arată într-un comunicat FOR. Forul Ortodox Român acuză Ministerul Sănătăţii şi pentru faptul că doar a mimat consultările publice, în timp ce Imprimeria Naţională a organizat deja licitaţia prin care a acordat fonduri publice unui furnizor de semiconductori de tip cip cu contact pentru smart carduri folosite pentru cardurile de sănătate, în valoare de 35 de milioane de euro. De asemenea, FOR a acuzat că noul card de sănătate cu cip încalcă mai multe drepturi ale românilor şi că are drept unic scop ţinerea sub observaţie a tuturor românilor. „Este evident faptul că libertatea noastră de conştiinţă, dreptul la intimitate şi la protecţia datelor personale sunt puse în pericol de un stat căpuşat de grupuri de interese care promovează, pe spinarea oamenilor acestei ţări, proiecte de informatizare a societăţii care sunt complet ineficiente pentru scopurile oficiale, dar care pot îndeplini, în schimb, o singură funcţie: aceea a creării cadrului logistic necesar supravegherii cetaţenilor români”, se mai arată în comunicat.