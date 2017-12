Carduri cu cip şi dobînzi mărite la depozitele RIB

Bancomatele Romanian International Bank (RIB) acceptă, începînd cu această săptămînă, cardurile cu cip, care se bazează pe o tehnologie mai avansată faţă de cardurile clasice, a anunţat conducerea băncii. RIB a fost certificată de către MasterCard pentru acceptarea la plată a cardurilor cu microprocesor. Acest tip de card dispune de o capacitate de stocare suficientă pentru a oferi noi opţiuni de plată şi siguranţă sporită. Tot în intereresul clienţilor, RIB a majorat, de luni, dobînzile fixe plătite de bancă la depozitele în lei, euro şi lire sterline cu pînă la 2%. În urma deciziei, banca plăteşte o dobîndă fixă de 10,25% pentru depozitele în lei cu scadenţă la o lună, şi de 10,5% pentru cele cu scadenţă la trei luni. Pentru economiile cu scadenţă la şase luni, banca achită o dobîndă anuală de 10,75%, respectiv 11,25% pentru cele cu scadenţă la nouă luni. Clienţii care aleg depozitele pe perioadă de un an vor primi o dobîndă de 11,5%, potrivit datelor băncii. Pentru depozitele cu termen la o lună, în euro şi lire sterline, banca achită o dobîndă de 4,25% pe an, iar pentru economiile cu scadenţă la trei luni se achită o dobîndă de 4,5%. Pentru depozitele constituite pentru o perioadă de şase luni, dobînda anuală practicată de bancă este 4,75%, pentru cele la nouă luni, 5,25%, iar pentru cele cu scadenţă la un an, 5,5%, se arată în comunicat. Toate operaţiunile bancare se desfăşoară prin intermediul internetului, permiţînd clienţilor să aibă acces la depozit, din orice unitate a băncii, indiferent de sucursala la care acesta a fost constituit. Depozitele şi Certificatele de depozit RIB sînt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor din Sistemul Bancar în condiţiile stabilite de lege.