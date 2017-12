Care e Guvernul cu cei mai mulți condamnați

18:56:52 / 10 Martie 2017

O ANALIZA PERFIDA

Analiza de mai sus te duce cu gandul la bancul cu femeia care s-a dus la medic sa ceara un remediu pentru faptul ca nu-I ajunge un singur barbat . Medicul a sfatuit-o sa-si ia un amant . Ea a spus ca are unul . Atunci mai ia unul , Femeia recunoste in fial ca are cinci . Medicul : femeie , esti bolnava . Asa dle doctor , dati-mi adeverinta ca sunt bolnava , deoarece barbatul meu zice ca sunt curva . Revenind la aceasta sinistra si cinica " anal-iza" a curvasariei politicianiste , putem spune ca este un exemplu de manipulare ordinara care vrea sa ne inoculeze idea ca abia de la un anumit numar in sus si peste acesta , un partid este mai corupt decat altul si ca nu trebuie sa ne alarmam ata timp cat exista partide care fura mai putin decat altul . Era mai credibil daca se arata care este partidul cu cel mai mare numar de politicieni cinstiti , dar asa ceva este imposibil de precizat . In conditiile in care traseismul a ajuns o problema nationala cu care ne mandrim , este greu de spus carui partid apartin miile de banditi cocotati in functii de catre un electorat adus intr-o stare de gandire primitiva cu ajutorul saraciei generalizate si a sacoselor cu narcoticele produse alimentare furnizate de negustorii alesi dintre cei care sprijina financiar politicianismul romanesc . Cei care s-au spetit facand aceasta analiza vor sa ne convinga de faptul ca o diferenta oarecare intre numarul coruptilor ar fi un motiv de a clasifica partidele drept corupte doar de la un anumit numar in sus . Daca un partid are 90 % corupti si alt partid 92 % concluzia este clara : cel cu 90 % nu este corupt si merita sa guverneze . Pana la urma este vorba de cinste . Este o cinste atunci cand , putand sa se scurga veniturile statului in buzunarele tale , le-ai lasat la locul lor , ca sa ramana sau ca sa le ia altii , pe care , dupa ce i-ai prins îi dai in judecata . Sau intorci capul si te uiti in alta parte , asa cum fac de regula politicienii " cinstiti " beneficiind direct sau indirect de pe urma celor care fura . Si ar fi o solutie : dai in judecata pe unul sau mai multi , dar te opresti la timp , deoarece risti sa ramai fara partid , daca esti sef de partid . Va incepe sa se schimbe ceva in Romania doar atunci cand averea fraudei si crimei nu va mai gasi nici un aparator , Cand vom fi cu totii dusmanul celor imbogatitit fara merite , munca si creatie , si-i vom pedepsi prin toate mijloacele , inclusiv confiscarea totala a averilor provenite din furt , averi de care trebuie sa raspunda si mostenitorii lor .