Care e vârsta potrivită ca să-l înscrii pe cel mic la cursuri de engleză pentru copii?

Din ce în ce mai mulți experți în domeniul comunicării recomandă expunerea bebelușilor la cât mai multe limbi străine, începând chiar de la naștere. Astfel, niciodată nu este prea devreme, iar dacă tu nu știi limba engleză, dar ți-ai dori ca micuțul tău să o învețe, atunci îl poți înscrie la cursuri de engleză pentru copii.

Centrul de limba engleză Flying Colours oferă cursuri engleza copii. Orele se desfășoară online, pe grupe de vârstă: preșcolari (4-6 ani), copii clasele I- IV (7-10 ani), clasele V - VIII (11 - 14 ani).

Copiii care vorbesc o a doua limbă prezintă și o mai bună dezvoltare a abilităților sociale și emoționale, fapt care se datorează sensibilității pe care limbajul o dezvoltă asupra întregii comunicări.

Cum se desfășoară procesul de învățare pe etape de vârstă?

Dacă îl înscrii pe cel mic la cursuri de engleză pentru copii, atunci acesta își va dezvolta o fluență lingvistică deosebită când va aprofunda limba într-o altă etapă a vieții. Preșcolarii sunt ca niște bureți când vine vorba despre acumularea de informație.

Specialiștii susțin că bebelușii își dezvoltă abilitățile lingvistice încă dinainte de a spune primul cuvânt. De aceea, este foarte important să-i expunem pe cei mici la diversitate lingvistică. Trebuie să știi că limba engleză e cel mai ușor de învățat în această etapă de dezvoltare a creierului.

Preșcolarii care urmează cursuri engleza copii își pot îmbunătăți rapid capacitatea de a rezolva probleme și gândirea critică. Aceste elemente sunt deosebit de importante din perspectiva performanțelor școlare. Pentru preșcolari se organizează cursuri pe 3 grupe de vârstă: copii de 4 ani, copii de 5 ani și copii de 6 ani.

Cursuri de engleză pentru copii clasele I-IV (7-10 ani) - sunt concepute pe 2 grupe de vârstă: clasele 1-2 și 3-4. Participarea la acestea îi va aduce celui mic doar avantaje: ușurință și naturalețe în învățare, accent nativ, fluență în exprimare, bază solidă de cunoștințe și încredere în sine. Cei mici vor deprinde noțiuni elementare de engleză generală, dar sunt pregătiți și pentru promovarea cu brio a examenelor de engleză Cambridge YLE (Starters, Movers, Flyers), prin intermediul unor lecții moderne, interactive și distractive.

Cursuri de engleză pentru copii clasele V-VIII - copilul va fi pregătit pentru promovarea cu succes a examenelor de engleză Cambridge KET și PET (care echivalează și admiterea în clasa a IX - a bilingv). La fel ca și cursurile de limba engleză pentru clasele I-IV, și acestea sunt organizate pe două grupe de vârstă: clasele V-VI și clasele VII-VIII.

Motto-ul Centrului de limba engleză Flying Colours este ”Feedback is the breakfast of champions”, așa că evaluarea și feedback-ul către părinți și copil sunt continue. Mai mult decât atât, la finalul fiecărui semestru școlar, vei avea o imagine clară și completă asupra progresului copilului tău. Astfel, fie vei avea o întâlnire individuală cu profesorul, în care veți putea discuta pe larg evoluția copilului, fie vei primi un raport scris cu aspectele care au fost bine asimilate și cele la care mai are de lucrat.

Începând cu data de 27 septembrie, Centrul de limba engleză Flying Colours va desfășura orele atât în sală, cât și online.