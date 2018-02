Care este cauza scumpirilor? Ministrul Teodorovici a dat lămuriri

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, la Antena 3, a dat lămuriri despre cauza scumpirilor, joi seară, la ediție specială ”Punctul de Întâlnire”, invitat fiind de Radu Tudor. Acesta a vorbit despre posibilitatea schimbării șefului ANAF, despre care spune că este o variantă luată în calcul. ”Sunt încă discuții în derulare. Până nu apare în Monitorul Oficial, nu are sens să facem speculații” consideră Eugen Teodorovici.

Ministrul a recunoscut de asemenea că aparatul bugetar este unul prea mare, cu multe instituții având un număr prea ridicat de angajați.

DESPRE DIFICULTĂȚILE ÎNTÂMPINATE DE CETĂȚENI ÎN RELAȚIA CU ANAF:

”Dacă ar fi o infrastructruă, lucrurile ar fi extrem de simple și nu am vorbi de zeci de formulare” a spus ministrul.

DESPRE LEGEA PENSIILOR:

”Vrem scăderea deficitului la pensii. Pensiile vor crește, așa cum este scris în programul de guvernare. Impactul clar, calculat, încă nu îl avem. Vor fi corectate toate erorile făcute față de acești oameni care au muncit o viață întreagă. Dacă vrem o lege echitabilă, suntem obligați să recalculăm. Când va fi definitivat calculul final, va fi discutat și calendarul de implementare” a continuat Eugen Teodorovici.

Oficial, România are puțin peste 5,5 milioane de salariați și 6,3 milioane de contracte de muncă, inclusiv cele part-time.

”Astăzi am corectat pentru cele patru categorii, IT, sezonieri, persoane cu dizabilități și cei din cercetare, să nu piardă bani la salariu” spune ministrul.

”Principiul este unitar pentru part-time. Cei în această situație, fără acele excepții, contribuie pentru cât primesc, iar diferența revine angajatorului. Spunem noi că este o abordare corectă, nu puteam lăsa acele persoane poate chiar să vină de acasă cu acele sume pentru a-și respecta obligațiile față de stat”

DESPRE SCUMPIRILE DIN ULTIMA PERIOADĂ șI AVERTISMENTUL BNR:

”Am avut mereu o relație bună cu BNR. Respect, comunicare, schimb de informații. Chiar vreau să am o discuție la nivelul BNR, pentru a vedea care este abordarea pentru viitor. Sunt mai mulți indicatori de care trebuie să ținem cont. Cursul de schimb, creșterea prețului petrolului, sunt mulți factori care contribuie la astfel de scumpiri. Ministerul Finanțelor are un rol bine definit, BNR la fel. Fiecare își duce la îndeplinire politica” a continuat Orlando Teodorovici.

DESPRE ÎMPRUMUTURILE PE CARE LE FACE ROMÂNIA

”România este pe locul 5 la nivel european, între statele cu cea mai mică datorie publică. Noi am stabilit o strategie a datoriei publice. Avem 74 de miliarde de lei pe care România trebuie să îi ia din piață. Orice țară de oriunde face astfel de practici, se împrumută pentru finanțare. Pentru acest an avem nevoie să acoperim un deficit de 24 de miliarde de lei, diferența este vorba de refinanțări, plătim ce am luat deja”.