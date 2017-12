Care este cea mai veche religie monoteistă a lumii?

Pentru cei mai mulţi dintre noi, cea mai veche religie monoteistă a lumii este iudaismul, printre altele şi prima dintre cele trei religii abrahamice. Însă adevărul istoric este cu totul altul. Pe baza evidenţelor istorice iudaismul nu este deloc prima religie monoteistă atestată de evidenţele arheologice, potrivit descopera.ro. Titlul de primă religie monoteistă este împărţit de fapt de două religii,atenismul din Egiptul Antic şi zoroastrismul sau mazdeismul din Persia Antică.

Atenismul, sau erezia Amarna, cum a mai fost denumit de specialişti, nu are absolut nicio legătură cu Atena sau cu vechea civilizaţie greacă. Atenismul este de fapt un cumul de schimbări religioase asociate cu faraonul Akhenaton din ce de-a optisprezecea dinastie a Egiptului. Începând cu secolul 14 înainte de Hristos, atenismul a fost ridicat la rangul de religie de stat în Egipt, timp de peste 20 de ani. După acel moment, următorii faraoni au revenit la politeismul clasic egiptean, respingând total religia personală a lui Akhenaton. Atenismul în sine consta în venerarea unei singure zeităţi pe nume Aten, zeu care însuma toate atributele unui cult solar. „O tu, singurule zeu, ca tine nu mai este nimeni! Tu ai creat lumea după vrerea ta. Ai creat toţi oamenii, pâmânturile şi fiarele sălbatice. Tu eşti zeul tuturor, şi toţi se regăsesc în tine. O tu, zeu al tuturor pământurilor”, după cum confirmă şi marele cânt închinat zeului Aten. Venerarea lui Aten îl precedă pe faraonul Akhenaton, doar că sub conducerea sa, atenismul s-a transformat de la un henoteism clasic spre o formă de venerare tipic monoteistă. Atunci, Aten a fost recunoscut drept zeu suprem, iar ulterior a fost declarat singurul zeu. Faraonul Akhenaton a interzis totodată venerarea altor zeităţi şi idoli. Cu toate acestea, după moartea sa, cultul lui Ra a revenit la putere iar atenismul a dispărut. Atenismul sub Akhenaton este prin urmare prima religie monoteistă a lumii, cu atât mai mult cu câît apariţia sa efemeră pe eşichierul religios al lumii, predatează menţionarea lui Yahve în iudaism cu câteva sute de ani.

La rândul său, zoroastrismul este o altă religie monoteistă contemporană atensimului. Chiar dacă astăzi, credincioşii acestei religii numără abia 140.000 de oameni, importanţa zoroastrismului este vitală pentru cursul omenirii de-a lungul istoriei. În primul rând, zoroastrismul, a influenţat iudaismul, creştinismul şi islamul, în al doilea rând, este una dintr ecle mai vechi religii ale lumii şi nu în ultimul rând este alături de atenism, prima religie monoteistă. Zoroastrismul, sau mazdeismul, cum mai este denumit, a fost fondat în secolul 6 înainte de Hristos de profetul şi reformatorul religios Zoroastru. Deşi are unele aspecte dualiste în doctrina sa religioasă, zoroastrismul a fost prima religie care vorbeşte despre un Dumnezeu Unic, o mare judecată, precum şi despre existenţa Raiului şi Iadului.