Care este cel mai piratat serial TV din 2013

Serialul „Game of Thrones / Urzeala tronurilor” a generat pentru al doilea an consecutiv cele mai multe descărcări ilegale pe internet şi ocupă astfel primul loc în topul celor mai piratate producţii TV din 2013, au anunţat editorii site-ului TorrentFreak. Astfel, serialul, realizat de televiziunea HBO pe baza romanelor fantasy scrise de George R.R. Martin, a fost descărcat de 5,9 milioane de ori prin intermediul aplicaţiei BitTorrent. Această cifră spectaculoasă indică faptul că serialul a fost urmărit în mod ilegal mai mult decât a fost urmărit în mod legal. Sezonul al treilea al show-ului a avut o medie de audienţă în SUA de 5,5 milioane de telespectatori. Clasamentul nu a ţinut însă cont de descărcările ilegale ale serialului de pe celelalte două site-uri majore de torente, The Pirate Bay şi Kickass Torrents, ceea ce înseamnă că cifra totală referitoare la descărcările ilegale ale serialului este în realitate mult mai mare.

Pe locul al doilea se află serialul „Breaking Bad”, produs de televiziunea AMC. Episodul final al acestui serial a generat 4,2 milioane de descărcări, potrivit site-ului TorrentFreak. Locul al treilea este ocupat tot de o producţie a AMC, serialul „The Walking Dead”, care a generat 3,6 milioane de descărcări. Serialul „The Big Bang Theory” se află pe locul al patrulea, iar comedia „How I Met Your Mother” ocupă locul al cincilea. Topul 10 al celor mai piratate seriale TV din 2013 este completat, în ordine, de producţiile „Homeland”, „Vikings”, „Suits”, „Hannibal” şi „Arrow”.