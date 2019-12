Care este culoarea anului 2020 stabilită de Pantone și cum a fost aleasă

Daca în 2019, culoarea anului a fost corai, o culoare inspirata din adancurile apelor, specialistii de la institutul Pantone au decis acum care va fi culoarea anului 2020: albastru clasic. Aceasta este o nuanta pura de albastru, eleganta si simpla, cu o textura oceanica si va fi vedeta anului urmator in materie de moda pentru haine si accesorii. De asemenea, va putea fi folosita si in designul de interior, la decorarea locuintei si la alegerea mobilierului si a obiectelor de decoratiune.

Pantone a definit aceasta culoare ca fiind una calma, linistitoare, care aduce un sentiment de pace si liniste pentru spiritul uman. Culoarea Albastru Clasic ne ajuta sa ne punem in ordine gandurile si ne ofera o stare placuta.

Cum se realizează alegerea culorii anului?

Pantone influenteaza de peste 20 de ani numeroase industrii precum cele de moda, mobilier pentru casa, ambalarea produselor sau designul grafic. Procesul de selectie a culorilor stabilite anual necesita o analiza atenta a tendintelor, astfel că ceide la Institutul Pantone cauta noi influente de culoare în diferite locuri precumfilmele de productie, colectii de arta, artisti, moda, dar si tinand cont de conditiile socio-economice. Prin intermediul acelor prognoze de tendinta sezoniera, dar si prin psihologia culorilor, Pantone intra in parteneriat cu numeroase branduri globale pentru a expune eficient emotia culorii.

De ce Albastru Clasic - culoarea anului 2020?

Leatrice Eiseman, director executiv al Institutului Pantone, spune ca prin alegerea acestei culori, definita ca albastrul infinit al cerului pe timp de seara, au dorit sa ne incurajeze sa privim dincolo de ceea ce este evident, sa ne extindem putin mai mult gandirea. Astfel, ne vom putea extinde perspectiva si vom putea comunica mai usor. Aceasta a mai adaugat si faptul ca traim intr-o perioada care are nevoie de credinta si incredere, iar culoarea anului 2020 Albastru Clasic este o nuanta solida si de incredere, pe care te poti baza.

Albastru Clasic - culoarea anului 2020 în modă și frumusețe

In ceea ce priveste vestimentatia care va fi in trend anul viitor, designerii se pot folosi de culoarea Albastru Clasic pentru a o aplica la diferite materiale finisaje si texturi metalice, stralucioare si lucioase. Cat despre frumusete, aceasta culoare poate fi folosita pentru ochi, unghii si par, intr-o varetate de finisaje stralucitoare sau mate. Desigur, daca esti o persoana mai nonconformista si iti doresti sa iesi in evidenta, poti sa iti vopsesti si parul in suvite albastre pentru a fi in ton cu aceasta culoare a anului 2020.

Pentru a te ajuta sa ai un orizont mai larg asupra vestimentatiei si a decoratiunilor, Pantone iti propune cinci palete de culori pe care le poti asorta cu Albastrul Clasic. Cateva dintre nuantele pe care le poti combina cu Albastrul Clasic: Mango, Honey, Peach Quartz, Coralessence, Pirate Black, Pixie, Silver-plated, Faded Jade sau Space Cherry.

Asadar, daca si tu iti doresti sa fii in trend in anul urmator, atunci iti poti adapta stilul vestimentar, dar si locuinta in functie de culoarea stabilita de Pantone.