Care este durata de viata a unor implanturi dentare de inalta calitate?

Implanturile dentare, alternativa revolutionara la puntile dentare, sunt tratamente de restaurare a danturii, indiferent ca vorbim de lipsa unuia sau mai multor dinti, de pierderea unei intregi arcade sau chiar a ambelor! Intr-adevar, tratamentele cu implanturi dentare au revolutionat nu doar lumea stomatologiei, prin progresul stiintific remarcant, ci si vietile a milioane de pacienti edentati din lumea intreaga.

Iar cum tehnologia de ultima generatie, absolut necesara pentru inserarea unor implanturi dentare de inalta calitate in osul maxilar sau mandibular al pacientului (cu o rata de succes a osteointegrarii de 100%), presupune o investitie financiara substantiala sustinuta de clinicile stomatologice si medicii specialisti in implantologie, automat si investitia pacientului intr-un astfel de tratament este una ceva mai ridicata comparativ cu puntile dentare. Din acest motiv, urmatoarea intrebare de pe buzele oricarei persoane care vrea sa recurga la implantologie este: ,,Cat ma vor tine implanturile dentare?’’

Cu alte cuvinte, principala grija a pacientilor edentati ce urmeaza sa apeleze la un tratament cu implanturi dentare este legata de raportul calitate-pret, care se traduce in primul rand prin longevitatea unei asemenea solutii – este durata de viata a implanturilor suficient de satisfacatoare, prin raportare la investitia financiara? Raspunsul este DA, GARANTAT! In medie, un tratament cu implanturi dentare de inalta calitate este solutia ideala pentru refacerea dintilor lipsa pe o perioada destul de indelungata, care poate ajunge chiar si pana la 15-20 de ani. Daca, insa, pacientul va respecta regulile de igiena orala corespunzatoare si va avea grija de dantura sa in general, implanturile dentare se pot dovedi a fi o investitie inteligenta chiar si pentru tot restul vietii!

Spre exemplu, cea mai revolutionara tehnica de implanturi dentare la ora actuala, sistemul Sky Fast&Fixed de la Bredent, asigura standarde de cea mai inalta calitate si garantie germana pe viata! Desigur, acest lucru depinde si de priceperea si experienta medicului implantolog care realizeaza planul de tratament si aplicarea acestuia.

Iata de ce este acest sistem de implanturi dentare atat de popular si cerut de catre milioane de pacienti din lumea intreaga:

- pacientii care si-au pierdut complet dantura pot beneficia de restaurarea intregii danturi odata pentru totdeauna;

- persoanele care au dinti irecuperabili sau nu mai pot sustine proteze dentare pot beneficia de o lucrare fixa in doar 24 de ore;

- purtatorii de proteze mobile pot scapa de inconfortul si ineficienta acestora;

- pacientii care necesita interventii laborioase au din nou motive sa fie increzatori, intrucat intreaga procedura Sky Fast&Fixed se va desfasura in timp record.

Pentru cazurile mai putin elaborate, cum ar fi inlocuirea unui singur dinte lipsa, specialistii recomanda un implant One Day care poate dura, de asemenea, pe viata.