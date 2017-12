Care este mai sănătoasă: carnea de miel sau cea de ied? Asta spun nutriționiștii!

Sărbătoarea Paștelui înseamnă, la români, pe lângă tradiția religioasă, și o masă îmbelșugată. De la an la an, bucatele sunt tot mai diversificate, așa că, încet-încet, mulți aleg, în locul mielului, carnea de ied. Care este însă mai sănătoasă? Nutriționiștii spun că există mai multe asemănări și deosebiri ale acestor două tipuri de carne. ”Ambele variante provin de la animale tinere, însă sunt greu de digerat, mai ales după o perioadă de 7 săptămâni de post. Cele două tipuri de carne sunt foarte perisabile și o posibilă toxiinfecție alimentară poate avea forme de manifestare severe. Așadar, și carnea de miel, și carnea de ied se vor procura numai din măcelării, magazine special amenajate în piețe sau direct din gospodării și depozitate imediat la temperaturi de 0 - 5 grade C. La cumpărare, carnea trebuie să aibă o culoare roz deschis, o textură elastică, fermă, mirosul să fie plăcut, proaspăt, grăsimea să aibă culoarea albă, nu galbenă, lipicioasă”, afirmă nutriționistul Lygia Alexandrescu, citată de Agerpres. Ea spune că, totuși, carnea de miel este o sursă de proteine de foarte bună calitate, este bogată în fier, necesar pentru combaterea anemiei, în potasiu și calciu, în zinc, mineral cu rol important în echilibrul sistemului imunitar, furnizează o cantitate importantă de vitamina B12, B3 și acid linoleic conjugat, un acid gras polinesaturat important în metabolizarea grăsimilor. Alexandrescu a arătat că și carnea de ied este delicioasă, însă gustul și aroma nu sunt puternice. Carnea de ied are un conținut de proteine similar cu cel întâlnit în carnea de miel, este bogată în minerale (fier, fosfor, potasiu, zinc, seleniu) și vitamine (B2, B12 și colină), însă furnizează mai puțin colesterol față de carnea de miel și este mai slabă caloric. Ambele tipuri de carne se vor putea consuma cu multă salată de sezon, pentru a le face mai ușor de digerat și pentru a se asigura un tranzit intestinal facil, mai punctează nutriționistul.