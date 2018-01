Care este poziția Constanței în scandalul din PSD

În scandalul din PSD, organizațiile din teritoriu se poziționează în tabere opuse. În ceea ce privește organizația PSD de la malul mării, care are doi miniștri în Guvernul Tudose, liderul Felix Stroe, ministrul Transporturilor, a transmis un mesaj de susținere pentru premierul Tudose: ”Premierul trebuie să aibă decizia". Stroe susține că, așa cum premierul are responsabilitatea actului de guvernare, tot acesta trebuie să fie și cel care ia decizii. „Ar fi bine ca la CExN-ul următor să purtăm o discuție serioasă despre cum putem democratiza puterea de decizie în partid și despre cum putem face ca actuala guvernare să performeze. E necesar ca din Guvern să facă parte cei mai pregătiți oameni pe care îi are partidul. Îmi doresc ca de această dată organizațiile locale să fie mai implicate, pentru că nu e normal să decidă doar o mână de oameni. Partidul suntem noi, toți cei care am muncit pentru a câștiga încrederea românilor. Premierul are responsabilitatea actului de guvernare, dar trebuie să aibă și decizia", a transmis Felix Stroe într-un comunicat de presă. Pe aceeași lungime de undă se află și ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre. „Mă aștept ca în viitorul CExN să discutăm mai mult despre modalitățile prin care acest guvern să funcționeze și mai bine decât a funcționat până în prezent, despre ceea ce putem aduce în plus pentru România și pentru toți românii, indiferent dacă ne-au dat votul încrederii lor sau încă nu au făcut acest lucru, în speranța că la finalul mandatului nostru vom avea mai mulți susținători în rândul românilor și vom putea face mai mult pentru România. Guvernul este unul politic, dar cred că premierul trebuie să fie în orice situație șeful Guvernului - așa cum este perceput de alegători, prezentat de mass-media și acuzat, dacă este cazul, atunci când există eșecuri. Șeful Guvernului știe cu ce miniștri poate lucra și ce oameni nu corespund exigențelor lui de lider, la fel cum se întâmplă într-o companie care trebuie să producă pentru a exista pe piața liberă. Dacă privim România ca pe o companie, trebuie să înțelegem necesitatea de a avea acea organizare care să ne ajute să o conducem spre atingerea obiectivelor pe care ni le dorim cu toții. Am convingerea că avem responsabilitatea și maturitatea politică necesare pentru a face aceste lucruri și pentru a demonstra că prioritatea noastră este România și cetățenii acestei țări. Suntem încă la început de drum pentru a restabili încrederea românilor în clasa politică, iar premierul Mihai Tudose a demonstrat că cetățenii acestei țări vor să fie conduși de un lider care le înțelege problemele și caută rezolvarea corectă, fără a face jocuri politice și fără a lua decizii pripite. Am putea să facem toți același lucru și să muncim pentru binele românilor și al României“, se arată în mesajul lui Titus Dobre pe Facebook.

Pe de altă parte, senatorul social democrat de Constanța Nicolae Moga îndeamnă la calm și echilibru. „Cu calm, echilibru și seriozitate trebuie rezolvate toate disensiunile în forurile de conducere ale partidului, statutar alese, astfel încât să nu distrugem tot ce-am construit până acum. Fără PSD, singurul partid românesc, nu vom mai reprezenta nimic, dând astfel satisfacție dușmanilor și făcând un mare deserviciu celor care ne-au ales!“, se arată în mesajul lui Moga.