Care este probabilitatea reintroducerii stagiului militar obligatoriu

Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, la Craiova, că reluarea stagiului militar obligatoriu nu s-a discutat în Guvern sau la nivel politic şi este puţin probabil să se întâmple în acest moment.

Ministrul Fifor a încercat să explice, la Craiova,afirmațiile făcute anterior cu privire la faptul că stagiul militar obligatoriu este SUSPENDAT în România și nu anulat.

„Am văzut că s-a rulat foarte mult această informaţie referitoare la stagiul militar, pe parcursul zilei de ieri (marţi - n.r.). Unii au înţeles-o exact cum am declarat, alţii au dorit să dea nişte tuşe la declaraţia mea, dându-i o altă tentă. Haideţi să explicăm cât se poate de clar. Este puţin probabil să discutăm despre reluarea stagiului militar obligatoriu în România, în acest moment, din varii motive. Ieri (marţi - n.r.) am spus faptul că stagiul militar obligatoriu nu este anulat, ci doar suspendat. Aceasta este legea şi aici ne aflăm. Aşa cum am spus, nu ne gândim la reluarea stagiului militar obligatoriu, nu facem asta. În guvern nu s-a discutat și nu s-a discutat la nivel politic nicăieri“, a declarat Mihai Fifor.

Cu toate acestea, ministrul Apărării a ţinut să reamintească faptul că mai multe ţări membre NATO au luat hotărârea reintroducerii stagiului militar obligatoriu.