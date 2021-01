Care este varsta ideala pentru ca micutii sa urmeze cursuri de la ilsc.ro

Exista o metoda specifica pentru predarea limbilor straine? Este posibil sa incepi sa inveti limbi straine de la o varsta frageda? Astazi exista mai multe tipuri de familii in Romania si nu numai: plurilingve sau monolingve. Toate aceste intrebari sunt adesea puse in mod legitim de catre parinti. Pentru a oferi cea mai buna educatie celor mici, multi parinti aleg ca acestia sa invete o limba straina. De aceea, ei apeleaza la cursuri de la ilsc.ro, centrul de limbi straine din Bucuresti, unde micutii pot sa invete engleza sau germana. Cursurile sunt structurate pe niveluri si pe grupe de varsta, astfel incat fiecare sa aiba un modul personalizat abilitatilor sale.

Parintii au adesea multe intrebari despre invatarea limbilor straine de catre copiii lor. Unii incep foarte devreme, la o varsta frageda, in timp ce altii decid sa astepte pana cand copilul lor incepe sa vorbeasca sau pana cand merge la scoala. Ce recomanda specialistii in limbi straine? Stim ca multi aprinti au inca temeri vis-a-vis de inceperea timpurie a cursurilor, insa exista specialisti care ofera sfaturi si recomandari parintilor care doresc ca micutii sa inceapa sa invete limbi straine, in functie de situatie si de momentul potrivit.

Copiii mici au multe abilitati de auz si o putere de imitatie foarte puternica. Le place sa comunice ... exact de asta este nevoie pentru a incepe sa invete limbi straine. Dar cum iti stimulezi copilul?

Exista mai multe moduri in care ii poti atrage atentia asupra limbilor:

Jocuri: cu instrumente muzicale, in grupuri cu copii de varsta lor, jocurile permit invatarea in timp ce se distreaza. De aceea, un curs precum cel de la ILSC este indicat, pentru ca respecta aceste etape.

Ajutoare audiovizuale: copiii adora imaginile si sunetele. Filmele si desenele animate sunt perfecte pentru a incepe si a aprofunda o limba straina. Acestea pot fi setate la limba dorita.

Carti: cartile pentru copii pot fi accesate la un cost redus si le permit copiilor sa invete o limba straina, imbunatatind in acelasi timp capacitatea de citire atat a celui mic, cat si a ta ca parinte.



Copiii nu confunda, nu amesteca, nu inverseaza limbile pe care le cunosc si invata. Ei stiu sa le diferentieze pe fiecare, pentru ca toate au specificul si muzicalitatea lor.

Nu exista varsta pentru a invata o limba

Invatarea unei limbi straine la copii se face la orice varsta, conform specialistilor. Dar, in functie de parinti, de mediu si de locul de resedinta, abordarea limbilor se face diferit.

Ambii parinti vorbesc aceeasi limba straina: este de preferat ca parintii sa astepte pana cand copilul are 1 an si jumatate sau 2 ani. Acest lucru va face mai natural ca copilul sa invete o noua limba.

Parintii vorbesc limbi diferite: daca unul sau ambii parinti sunt de origine straina, este mai bine sa se vrobeasca inca de la nastere in ambele limbi. Copilul se obisnuieste sa auda sunetele ambelor limbi. Eforturile continua apoi dupa nastere.

Ambii parinti vorbesc aceeasi limba si au migrat in alta: pentru a obisnui copilul cu viitoarea sa tara gazda, parintii pot incepe tranzitia organizand exercitii sau lectii inainte de a merge in tara respectiva. Exista multe metode eficiente pentru a ajuta copiii sa invete rapid limba tarii fara a uita limba originii lor. Cursurile de la ILSC, de engleza sau germana, pot fi extrem de eficiente in acest sens. Copilul nu trebuie sa fie niciodata separat de limba parintilor sai si parintii trebuie sa-si foloseasca in continuare limba materna.

In general insa, daca doar doresti ca micutul tau sa urmeze un curs de limbi straine, nefiind fortat de o anumita imprejurare, ideal este sa incepi in jurul varstei de 3-4 ani, insa nu mai tarziu de 11-12 ani.

Copilul nu confunda limbile. El este capabil sa diferentieze muzicalitatea limbilor pe care le invata. Cu toate acestea, se poate intampla ca copilul sa vorbeasca mai tarziu decat media, mai ales atunci cand sunt vorbite doua limbi acasa. Nu este vorba de intarziere in limbaj sau intelegere. Unii copii nu vorbesc un cuvant in gradinita. Tacerea se incheie brusc cand copilul decide sa o faca. In general, constatam ca copilul vorbeste ambele limbi fara confuzie. Pur si simplu nu era suficient de pregatit pentru un dialog. In plus, daca vezi ca micutul refuza sa vorbeasca, poate un curs de limbi straine ii va capta atentia si asa va incepe sa comunice.

Parintele este esential in invatarea unei limbi. Parintele care doreste sa-si invete copilul o limba straina, indiferent de varsta, trebuie sa fie el insusi increzator si grijuliu. Comportamentul pozitiv al parintelui il va afecta pe cel al copilului. Scopul nu este de a impune copilului sau un nou limbaj, ci de a-i arata numeroasele fatete ale acestei limbi: cultura sa, frumusetea ei etc. Copilul se deschide astfel catre lumea din jur si catre ceilalti. In plus, profesorii de la ILSC aplica cele mai bune metode si il pot sfatui pe parinte cum sa lucreze cu cel mic acasa.

Potrivit specialistilor, limbile straine nu sunt suficient de apreciate in scoli. Predarea limbilor straine de la gradinita sau de la scoala generala trebuie sa fie dezvoltata in continuare. Primul contact cu limbile straine ar trebui sa inceapa in cresa. In unele tari, si chiar si la noi in ultimul timp, exista facilitati pentru cei foarte mici care functioneaza intr-un mod bilingv. Acesta este un mod de a accepta diversitatea lingvistica.

Avantaje multiple pentru copil in invatarea limbilor straine

Sociale: copilul este deschis lumii din jur, culturii si specificitatilor pe care le ofera limbile straine.

La scoala: creierul functioneaza mai repede atunci cand copilul invata una sau mai multe limbi. Memoria si concentrarea sa sunt utilizate mai mult decat de obicei, dezvoltand astfel mai multe capacitati intelectuale si zone ale creierului.

Alege deci, inca de la o varsta frageda, sa il introduci pe cel mic in lumea limbilor straine.