Care sunt alimentele de post care vă pot face rău

Cel mai lung post de peste an, cel al Paștelului, este o grea încercare pentru mulți. De altfel, atunci când vine vorba de asigurarea alimentației de zi cu zi, părerile sunt împărțite. Tototdată, de multe ori, în viteza cu care ne trăim viața, preferăm să intrăm în prima alimentară și să luăm ce ne iese în cale, ceva ce nu necesită preparare la foc, fără să analizăm cât de sănătoase sunt produsele pe care le consumăm. Și cum rafturile sunt pline cu produse de post, avem de unde alege. Întrebarea este: facem cea mai bună alegere? Alina Daniela Trifu, consilier în nutriție și fondator Ihealth, certificată de Asociația Internațională Masterclass ca tehnician nutriționist și Fitness Diet Nutrition Specialist, a explicat că, dacă alimentația din timpul postului este aleasă necorespunzător, crește nivelul colesterolului și al trigliceridelor. Așa că mai bine ne gândim de câteva ori înainte să mâncăm. Lista alimentelor deloc indicate de specialiști este lungă: pateurile vegetale, crenvurștii din soia, cașcavalul vegetal, dulciurile cu margarină, faină albă și zahăr, tot soiul de covrigei, sărățele și, în general, toate produsele ultraprocesate, care nu cresc în natură, ci pe rafturile supermarketului. Consumate, ele sunt un real pericol pentru sănătatea organismului și pot aduce dezechilibre grave, dificil de reparat, potrivit specialiștilor în nutriție. Trifu recomandă, astfel, pentru o alimentație de post sănătoasă, în primul rând, proteinele - ele sunt considerate cărămizile organismului. Le găsim în mazăre, năut, linte, fasole, quinoa, tofu, ciuperci. Pe lista alimentelor de post sănătoase sunt trecute și: cerealele integrale, pâinea din făină integrală, pastele integrale, orezul brun și fulgii. Totodată, ideal este, potrivit specialistului, și consumul de fructe, legume și salate proaspete. Ele sunt pline de enzime, minerale și vitamine atât de necesare. Un alt sfat al consilierului nutriționist este hidratarea. ”Pentru a funcționa optim și a face față activităților zilnice, organismul are nevoie de 6 - 8 pahare de apă zilnic. Nu te feri de nuci, alune și migdale crude, nici de uleiurile vegetale presate la rece, deoarece ele ajută la absorbția betacarotenului și licopenului”, adaugă ea, într-un comunicat. Specialistul a adăugat că ”mesele mici și dese sunt cheia unui metabolism funcțional - păstrează structura cu trei mese principale și două gustări, pentru a nu apărea senzația de foame și a avea un metabolism activ”. ”Persoanele slăbite, subponderale, subnutrite sau cu probleme medicale trebuie să fie extrem de precaute în perioada postului și să consulte un specialist înainte de a lua o decizie în acest sens”, avertizează consilierul în nutriție. Tot ea subliniază că postul nu este pentru cei mici. ”Fiind organisme tinere, active, în continuă creștere și transformare, cu un consum energetic mare, copiii trebuie să aibă un meniu din care să nu lipsească proteina animală, consumată însă cu moderație, alături de legume gătite și proaspete, fructe și grăsimi sănătoase”, potrivit consilierului de nutriție, citat în comunicat.