Care sunt beneficiile consumului de iaurt?

Consumul de iaurt ajută la creșterea imunității, mai ales în sezonul rece, datorită conținutului de probiotice.

Acestea sunt bacterii benefice care se afla in cantitati mari in sistemul digestiv al oricarei persoane sanatoase. Probioticele se gasesc in compozitia alimentelor si suplimentelor alimentare (capsule sau pulberi).

Probioticele din iaurt procesează fibrele indigestibile și contribuie la menținerea obișnuită a funcțiilor intestinale. Produc un număr de vitamine – B6, B12 și K2 – și ajută la absorbția mineralelor – fier, calciu și magneziu. De asemenea, ajută și la îndepărtarea bacteriilor rănite, cum ar fi Salmonella și E. Coli.

În plus, față de protejarea imunității, consumul regulat de iaurt poate preveni creșterea în greutate. Persoanele care au mâncat mai mult de trei porții de iaurt pe săptămână au câștigat mai puține kilograme pe an decât persoanele care au consumat mai puțin de o porție pe săptămână, potrivit unui studiu publicat în Journal of Obesity International.