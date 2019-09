Care sunt cele mai căutate locuri de muncă

În luna august, companiile au înregistrat cu 11% mai multe cereri de angajare comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.Cele mai căutate locuri de muncă sunt în contabilitate, transport, inginerie, medical, farmacie şi IT, potrivit unui studiu Best Jobs. Slujbele din domeniile financiar - contabilitate, transport şi inginerie ocupă primele trei poziţii în topul căutărilor efectuate de către candidaţii români, cu peste 60.000 de căutări în total în luna august. Românii au mai fost interesaţi să se angajeze în domenii precum medical & pharma sau resurse umane, cu peste 15.000 de căutări de joburi pentru fiecare. Surpriza lunii august vine din domeniul IT, unde angajaţii specializaţi au fost mai preocupaţi de perspectiva unui job nou decât cei din domenii precum vânzări sau BPO (Business Process Outsourcing), al căror interes a fost mult mai constant pe parcursul acestui an, potrivit analizei. În acelaşi timp, top 3 joburi vedetă în luna august au atras o medie de 1.000 de candidaţi fiecare: Vodafone - Technical Project Manager, BCR - Partener Servicii Clienţi şi, din nou, BCR - Partener Clienţi Retail.

Topul companiilor cu cele mai multe cereri primite este condus şi în luna august de către Vodafone (2.623 cereri), Banca Transilvania (2.136), Oracle (2.021), Regina Maria (1.973), Continental Automotive Group România (1.812), ENEL (1.733), Interbrands (1.525), Raiffeisen Bank (1.470), First Bank (1.470) şi MedLife (1.416). Companiile cu cel mai bun brand de angajator în luna august au fost: Oracle, cu 111 cereri spontane, A&D Pharma, cu 107 cereri spontane, Banca Transilvania, cu 103, Adidas România, cu 93, Continental Automotive Group România, cu 85, MedLife, cu 79, BCR, cu 78, Raiffeisen Bank, cu 74, Coca-Cola HBC România, cu 70, Vodafone, cu 69, şi ENEL, cu 68 cereri spontane.