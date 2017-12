Care sunt cele mai periculoase maşini pentru siguranţa ta?

Un institut american în domeniu, Insurance Institute for Highway Safety, a testat mai multe maşini, iar rezultatele s-au dovedit a fi catastrofale: în caz de accident, cei aflaţi în astfel de autoturisme sunt expuşi unui risc major de a suferi răni grave, potrivit Fox News. Surprinzător, modelul Chevrolet Spark a obţinut un rezultat bun în cadrul testelor de siguranţă. Şase dintre maşinile testate, însă, inclusiv cea mai vândută dintre acestea, Nissan Note, au obţinut punctaje slabe la teste. „Maşinile mici şi uşoare au un dezavantaj inerent în privinţa siguranţei. Din acest motiv, este chiar mai important să alegem o maşină care oferă cea mai bună protecţie pasagerilor“, spune specialistul Joe Nolan, vicepreşedintele institutului. Testele făcute imită situaţia în care maşina are un impact frontal în colţul din faţă cu un alt autovehicul sau cu un stâlp. Structura maşinilor testate a fost distrusă, ceea ce a dus la mai multe posibilităţi de a răni pasagerii. Scaunele, airbagurile şi alte elemente ale interiorului au fost deplasate destul de mult din poziţia lor. Spre exemplu, în cazul maşinii Honda Jazz, capul manechinului folosit a trecut prin airbag şi a lovit bordul maşinii. Experţii spun că acest model este printre cele mai periculoase, în caz de accident. Honda Civic este printre maşinile care au obţinut un punctaj bun. Potrivit Fox News, Fiat 500 e o altă maşină care a obţinut rezultate slabe. Printre maşinile cu punctaje la limită sunt Kia Rio, Mazda 2, Toyota Yaris şi Ford Fiesta. Printre cele cu punctaje slabe se mai numără Toyota Prius C, Mitsubishi Space Star (noul Colt) şi Hyundai Accent.