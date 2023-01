Care sunt sloturile preferate ale românilor?

Sloturile reprezintă poate cel mai bine cultura de cazino modern, alături de ruletă, poker și blackjack. Și asta pentru că sunt extrem de simplu de utilizat și oferă jucătorilor șanse la câștiguri la fel de impresionante ca și celelalte forme de jocuri de noroc. În România, sloturile au o istorie destul de bogată, bucurându-se de o popularitate foarte mare în rândurile jucătorilor atât profesioniști cât și ocazionali. De la cazinourile și sălile de jocuri din trecut și până la cele moderne, sloturile în România au atras întotdeauna atenția jucătorilor, ajutându-i pe aceștia să se relaxeze și uneori chiar să câștige sume impresionante de bani.

Conform unui studiu realizat de Gaming Technologies Association, la nivelul anului 2019, în lume existau 7.4 milioane de mașini de sloturi, cunoscute în țara noastră ca păcănele. Din studiu reieșea că România se situa pe locul 9 la nivel mondial, cu 80,500 de astfel de aparate licențiate pe teritoriul său. Însă la acestea se adaugă și cele virtuale, care sunt în mod evident mult mai multe și mult mai complexe, dar și uneori mai greu de cuantificat în mod realist. Însă nimeni nu ar greși dacă ar spune că românilor le plac sloturile, fie ele digitale sau mecanice, fizice sau virtuale. Și din această plăcere pentru astfel de aparate se nasc și preferințele jucătorilor pentru un anumit slot sau altul.

În topul preferințelor românilor pentru sloturi se situează Book of Ra. Jocul dezvoltat de Novomatic este unul destul de vechi, care însă a reușit să rămână în atenția jucătorilor foarte mulți ani la rând. Și asta pentru că a fost foarte bine dezvoltat, beneficiind de câteva îmbunătățiri de-a lungul timpului. Jocul se găsește atât în versiune fizică, în cazinouri, săli de jocuri sau baruri, cât și digital, pe mai multe platforme și www.nitrocasino.com. Formatul este unul cât se poate de simplu, folosind 5 coloane și 9 linii de câștig. Ceea ce l-a făcut atât de atrăgător însă pentru mulți jucători a fost funcțiile speciale pe care jocul le are. Spre exemplu, pe lângă rotirile clasice, jocul permite colectarea de simboluri și declanșarea de rotiri automate, gratuite. Desigur, de-a lungul timpului au apărut mai multe variații ale jocului, unele adăugând role în timp ce altele aveau alte bonusuri sau mai multe linii de câștig. Însă originalul rămâne în continuare unul din preferatele românilor.

Tot de la Novomatic, și construit destul de similar cu Book of Ra, este și Lucky Ladie’s Charm. Deși poate unii vor spune că aceasta este doar varianta ușor cosmetizată și mai feminină a primului slot prezentat, nu este neapărat adevărat. Desigur, sistemul de joc este cât se poate de asemănător, diferind numai numărul de rotiri gratuite primite în momentul colectării bonusului. În forma sa de bază, Lucky Ladie’s Charm are tot 9 linii de câștig, împărțite pe 5 coloane. Grafica este mult schimbată față de Book of Ra. Dacă în primul slot era vorba de o grafică inspirat de Egiptul Antic, în cazul acestui slot totul devine mult mai feminin. Simbolurile folosite sunt cu totul altele iar grafica a căpătat o atenție specială din partea celor de la Novomatic. Și în cazul acestui slot, românii îl pot găsi atât în format fizic cât și virtual, pe diferite platforme pentru jocuri online sau cazinouri.

Un alt producător de jocuri de noroc tip sloturi este EGT. Și acesta a adus de-a lungul timpului mai multe nume sonore pe piața din România. Poate cel mai apreciat joc de la ei este Shinning Crown. Acest slot deosebit de popular în rândurile jucătorilor este unul cu un design cât se poate de „cuminte” pentru lumea jocurilor de noroc. Dezvoltatorii săi au vrut o întoarcere la originile acestui tip de jocuri. Astfel, grafica este una inspirată fix din ceea ce înseamnă jocurile de noroc. Deși pentru unii acest lucru poate părea pur și simplu o gândire simplistă, jocul a captat atenția multor români și continuă să fie în topul preferințelor acestora. În cea mai simplă formă a sa, jocul are 5 coloane și oferă 10 linii de câștig. Desigur, unele îmbunătățiri au fost aduse de-a lungul timpului, însă mulți au fost captivați de simbolurile simple folosite și de felul lejer în care se prezintă jocul original.