Care va fi soarta Spitalului de Urgență Constanța?

06:03:16 / 19 Decembrie 2017

Spital tip gfhetou

Cea mai buna solutie ar fi demolarea lui ..ptr ca este sub orice critica ..nu s-a schimbat nimic de la revolutie pana astazi ..in alte orase da dar in constanta nimic arata ca in eviul mediu ..bani au fost cacalau dar sau furat ..nimani nu e vinovat ...cum arata spitalul asa arata si constanta ..un ghetou oriental plin de bisnitari de tigari ..cersetori ..asistati sociali formati de primarie si platiti de populatia cinstita care munceste ..turcii si tiganii au pus pe butuci acest oras cu ajutorul desigur al politiei ..jandarmeriei si primariei ..sunt in cardasie ..pietele colcaie de nenorociti si politia sta la barfa cu ei zilnic ..