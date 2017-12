Comunitatea Elenă „Elpis” din Constanța a evocat, sâmbătă seară, la Teatrul Elpis (Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare”), patru personalități ale scenei românești, cu origini grecești: actorii Jean Constantin și Hristu Nicolaide, tenorul Cornel Stavru şi regizorul și scenaristul Gheorghe Vitanidis. Momentul a fost prilejuit de lansarea volumului „Careul de ași între distincție şi aristocrație“, semnat de Carmen Zamfirescu, prolifică autoare născută la Drobeta-Turnu Severin, dar atașată de comunitatea elenă.

O CARTE DE SUFLET „De când am învățat la școală despre istoria Greciei antice mi-am dorit foarte mult să cunosc cât mai bine această civilizație. Mai târziu am ajuns în Grecia, am locuit acolo timp de zece ani, am învățat limba acestei țări. Grecii sunt niște oameni minunați, foarte ospitalieri”, a spus autoarea Carmen Zamfirescu. „Am scris mult, dar volumul „Careul de ași între distincție şi aristocrație“, dedicat acestor patru personalități ale scenei Jean Constantin, Hristu Nicolaide, Cornel Stavru şi Gheorghe Vitanidis, este cartea mea de suflet. Am dedicat-o comunității elene „Elpis” din eterna și fascinanta cetate a Constanței, moștenitoarea anticului Tomis”, a subliniat Carmen Zamfirescu.

„De la Jean Constantin am învățat să fiu om, să fiu corect, să fiu parolist (...). A fost un om minunat, foarte darnic”, a spus cântărețul de muzică grecească Ionuț Galani, prezent la evenimentul. Povești amuzante, care l-au avut ca personj principal pe nea Jean, mereu pus pe șotii, a spus și Dumitru Galani, tatăl cunoscutului cântăreț. „Pentru mine, Jean Constantin a fost cel mai mare dintre actorii contemporani, un om rar, un grec adevărat”, a spus Dumitru Galani.

UN NOU VOLUM Pe regizorul Gheorghe (Iorgu) Vitanidis, autorul faimosului film „Burbista”, dar și al altor lungmetraje, precum „Colierul de turcoaze” din seria „Mărgelatu'”, l-a evocat Anton Antoniadis. De asemenea, traducătoarea Despina Hagiu i-a readus în memoria celor prezenți pe tenorul Cornel Stavru și pe actorul Hristu Nicolaide. Despre volumul lansat, dar și despre cele patru personalități a vorbit și lect. univ. dr. Florian Olteanu de la Universitatea din Craiova.

În finalul întâlnirii editoriale, moderatorul manifestării, Mihnea Hagiu, i-a recomandat autoarei „Careului de ași” să continue acest demers, dedicând următorul volum altor patru personalități cu origini elene: actorilor Chiril Economu, Nicu Constantin, Athena Demetriad și sculptorului Ion Sideri.